Po búrlivom rozchode známa exfarmárka šokovala slovami: Mám tretie dieťa!

BRATISLAVA - Exfarmárka Michaela Doležalová otvára novú životnú kapitolu. Len krátko po búrlivom rozchode s Mariánom Hanouskom prekvapila slovami o svojom „treťom dieťati“. Tentoraz však nehovorí o rodine, ale o odvážnom projekte, do ktorého sa pustila s veľkým nadšením.
Exfarmárka Michaela Doležalová má za sebou náročné obdobie. Po rozchode s partnerom Michalom Hanouskom, s ktorým sa dala dokopy v reality šou Farma, si obaja našli nových partnerov a každý sa vydal vlastnou cestou. Zdá sa však, že Michaela sa naplno púšťa aj do nových pracovných výziev.
Najnovšie prekvapila slovami o svojom „treťom dieťati“. Na prvý pohľad to mohlo vyzerať, že hovorí o ďalšom prírastku do rodiny, no pravda je celkom iná. „Nové začiatky sú tu. Začínam sa venovať svojmu tretiemu dieťaťu. Vzala som si pod krídla kaviareň, ktorú budem budovať, prerábať interiér a vymýšľať rôzne maškrtinky,“ prezradila.
Z jej slov je jasné, že do nového projektu vkladá veľké očakávania aj kus seba. Kaviareň chce postupne pretvoriť podľa vlastných predstáv a naznačila, že sa môžu tešiť nielen na nový interiér, ale aj na množstvo chutných dobrôt. Zdá sa tak, že po osobných zmenách prichádza v živote exfarmárky ďalšia veľká kapitola. Tentoraz však nejde o rodinné novinky, ale o splnenie podnikateľského sna, ktorému plánuje venovať maximum energie.
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