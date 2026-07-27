Poznáte ľudí, ktorí na cestách pomohli druhým? Nominujte ich na Srdce ciest

Vlani zasahovali záchranári pri 8 274 dopravných nehodách a pomohli viac ako 10-tisíc zraneným. V kritických momentoch ide o sekundy a dôležitú úlohu zohrávajú okoloidúci, ktorí neváhajú zastaviť a pomôcť. Poznáte aj vy takých ľudí, ktorí sa riadili srdcom a nezostali ľahostajní? Nominujte ich na ocenenie Srdce ciest.
Na slovenských cestách sa každoročne odohrávajú tisíce príbehov. Niektoré sa končia iba pokrčeným plechom, iné majú oveľa vážnejšie následky. Medzi nimi sú však aj príbehy ľudí, ktorí v rozhodujúcej chvíli prejavili odvahu, duchaprítomnosť a ľudskosť. Práve týmto výnimočným skutkom je venovaný už tretí ročník projektu Srdce ciest, ktorý organizujú poisťovňa Generali a motoristicko-dopravná relácia STVR Pozor, zákruta! Odborným garantom projektu je Policajný zbor SR.
Za mnohými príbehmi stoja obyčajní ľudia
„Za 30 rokov pôsobenia Generali na Slovensku sme boli svedkami tisícok ľudských príbehov. Mnohé z nich sa začali nehodou, ale pokračovali vďaka ľuďom, ktorí neváhali pomôcť. Práve preto sme vytvorili projekt Srdce ciest, ktorý má pre nás mimoriadny význam. Chceme oceniť tých, ktorí prejavili ľudskosť, solidaritu a vzájomnú pomoc na slovenských cestách,“ hovorí Katarína Bobotová, členka predstavenstva poisťovne Generali a porotkyňa ocenenia Srdce ciest.
Ak poznáte človeka, ktorý poskytol prvú pomoc, privolal záchranné zložky, pomohol dostať zranených do bezpečia alebo zachránil život, môžete ho nominovať prostredníctvom online formulára na webovej stránke Srdce ciest do 2. októbra 2026.
Slovenské cesty sú bezpečnejšie než pred 30 rokmi
Bezpečnosť na slovenských cestách sa za posledné tri desaťročia výrazne zlepšila. Kým v polovici 90. rokov polícia evidovala viac ako 60-tisíc dopravných nehôd ročne, v roku 2025 ich bolo približne 11 600.
„Na slovenských cestách vlani zahynulo 227 ľudí, čo je počtom nehôd jedným z najnižších za posledných 30 rokov. Výrazný pokles vidno aj pri alkohole za volantom. Kým pred troma desaťročiami bolo zaznamenaných takmer 3 300 nehôd spôsobených vodičmi pod vplyvom alkoholu, vlani ich bolo 1 234,“ uviedol Rastislav Polakovič, viceprezident Policajného zboru SR a porotca ocenenia Srdce ciest.
Za týmto vývojom stojí kombinácia prísnejších pravidiel, kvalitnejšej infraštruktúry, prevencie aj technologického pokroku v automobiloch.
Autá sú múdrejšie, zodpovednosť zostáva na vodičovi
Pred tridsiatimi rokmi boli airbagy či ABS výsadou drahších vozidiel. Dnes sú samozrejmosťou a vodičom pomáhajú aj systémy automatického núdzového brzdenia, monitorovanie mŕtveho uhla, asistenti jazdy v jazdnom pruhu či detekcia únavy.
Hoci moderné vozidlá výrazne zvyšujú bezpečnosť na cestách, náklady na dopravné nehody naďalej rastú. Podľa údajov poisťovne Generali sa priemerná škoda z havarijného poistenia od roku 1999 zvýšila o 54 % a pri povinnom zmluvnom poistení sa od roku 2002 viac než zdvojnásobila. Aj preto zostáva prevencia a zodpovedné správanie vodičov najúčinnejším spôsobom, ako predchádzať nielen tragédiám, ale aj vysokým finančným stratám.
„Technológie, autá aj cesty sa za posledné desaťročia výrazne zmenili, ale ľudskosť a ochota pomôcť zostávajú nenahraditeľné. Práve takýchto ľudí chceme prostredníctvom projektu Srdce ciest nájsť, oceniť a verejne sa im poďakovať za ich odvahu a solidaritu,“ hovorí Ľuboš Kasala, moderátor relácie Pozor, zákruta! a porotca ocenenia Srdce ciest.
Napriek technologickému pokroku zostáva najčastejšou príčinou nehôd ľudské zlyhanie. Polícia dlhodobo upozorňuje na nevenovanie sa vedeniu vozidla, používanie mobilného telefónu počas jazdy, neprispôsobenú rýchlosť či mikrospánok.
Viac ako 10-tisíc zranených za jediný rok
Aj keď sú slovenské cesty bezpečnejšie ako kedysi, dopravné nehody si stále vyžadujú tisíce zásahov záchranárov. Podľa údajov Operačného strediska ZZS SR zasahovali v roku 2025 pri 8 274 dopravných nehodách a ošetrili viac než 10 380 pacientov.
Práve preto zostáva pomoc ľudí na mieste nehody nenahraditeľná. Niekedy stačí privolať pomoc, zostať pri zranenom alebo podať pomocnú ruku v správnej chvíli.
Ak poznáte človeka, ktorý takto pomohol pri dopravnej nehode, nominujte ho do 2. októbra 2026 na stránke Srdce ciest. Všetky zaslané príbehy posúdi odborná porota. Tie najsilnejšie získajú ocenenie Srdce ciest a vecné ceny vrátane duálnej autokamery, bezdrôtových slúchadiel a ročného cestovného poistenia od Generali.
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