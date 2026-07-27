Pondelok27. júl 2026, meniny má Božena, zajtra Krištof

Poznáte ľudí, ktorí na cestách pomohli druhým? Nominujte ich na Srdce ciest

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (2)
© Zoznam/ © Zoznam/
Srdce ciest

Vlani zasahovali záchranári pri 8 274 dopravných nehodách a pomohli viac ako 10-tisíc zraneným. V kritických momentoch ide o sekundy a dôležitú úlohu zohrávajú okoloidúci, ktorí neváhajú zastaviť a pomôcť. Poznáte aj vy takých ľudí, ktorí sa riadili srdcom a nezostali ľahostajní? Nominujte ich na ocenenie Srdce ciest.

Na slovenských cestách sa každoročne odohrávajú tisíce príbehov. Niektoré sa končia iba pokrčeným plechom, iné majú oveľa vážnejšie následky. Medzi nimi sú však aj príbehy ľudí, ktorí v rozhodujúcej chvíli prejavili odvahu, duchaprítomnosť a ľudskosť. Práve týmto výnimočným skutkom je venovaný už tretí ročník projektu Srdce ciest, ktorý organizujú poisťovňa Generali a motoristicko-dopravná relácia STVR Pozor, zákruta! Odborným garantom projektu je Policajný zbor SR.

Za mnohými príbehmi stoja obyčajní ľudia

Za 30 rokov pôsobenia Generali na Slovensku sme boli svedkami tisícok ľudských príbehov. Mnohé z nich sa začali nehodou, ale pokračovali vďaka ľuďom, ktorí neváhali pomôcť. Práve preto sme vytvorili projekt Srdce ciest,  ktorý má pre nás mimoriadny význam. Chceme oceniť tých, ktorí prejavili ľudskosť, solidaritu a vzájomnú pomoc na slovenských cestách,“ hovorí Katarína Bobotová, členka predstavenstva poisťovne Generali a porotkyňa ocenenia Srdce ciest.

Ak poznáte človeka, ktorý poskytol prvú pomoc, privolal záchranné zložky, pomohol dostať zranených do bezpečia alebo zachránil život, môžete ho nominovať prostredníctvom online formulára na webovej stránke Srdce ciest do 2. októbra 2026.

Slovenské cesty sú bezpečnejšie než pred 30 rokmi

Bezpečnosť na slovenských cestách sa za posledné tri desaťročia výrazne zlepšila. Kým v polovici 90. rokov polícia evidovala viac ako 60-tisíc dopravných nehôd ročne, v roku 2025 ich bolo približne 11 600.

„Na slovenských cestách vlani zahynulo 227 ľudí, čo je  počtom nehôd jedným z najnižších za posledných 30 rokov. Výrazný pokles vidno aj pri alkohole za volantom. Kým pred troma desaťročiami bolo zaznamenaných takmer  3 300 nehôd spôsobených vodičmi pod vplyvom alkoholu, vlani ich bolo 1 234,“ uviedol Rastislav Polakovič, viceprezident Policajného zboru SR a porotca ocenenia Srdce ciest.

Za týmto vývojom stojí kombinácia prísnejších pravidiel, kvalitnejšej infraštruktúry, prevencie aj technologického pokroku v automobiloch.

Poznáte ľudí, ktorí na
Zobraziť galériu (2)

Autá sú múdrejšie, zodpovednosť zostáva na vodičovi

Pred tridsiatimi rokmi boli airbagy či ABS výsadou drahších vozidiel. Dnes sú samozrejmosťou a vodičom pomáhajú aj systémy automatického núdzového brzdenia, monitorovanie mŕtveho uhla, asistenti jazdy v jazdnom pruhu či detekcia únavy.

Hoci moderné vozidlá výrazne zvyšujú bezpečnosť na cestách, náklady na dopravné nehody naďalej rastú. Podľa údajov poisťovne Generali sa priemerná škoda z havarijného poistenia od roku 1999 zvýšila o 54 % a pri povinnom zmluvnom poistení sa od roku 2002 viac než zdvojnásobila. Aj preto zostáva prevencia a zodpovedné správanie vodičov najúčinnejším spôsobom, ako predchádzať nielen tragédiám, ale aj vysokým finančným stratám.

„Technológie, autá aj cesty sa za posledné desaťročia výrazne zmenili, ale ľudskosť a ochota pomôcť zostávajú nenahraditeľné. Práve takýchto ľudí chceme prostredníctvom projektu Srdce ciest nájsť, oceniť a verejne sa im poďakovať za ich odvahu a solidaritu,“ hovorí Ľuboš Kasala, moderátor relácie Pozor, zákruta! a porotca ocenenia Srdce ciest.

Napriek technologickému pokroku zostáva najčastejšou príčinou nehôd ľudské zlyhanie. Polícia dlhodobo upozorňuje na nevenovanie sa vedeniu vozidla, používanie mobilného telefónu počas jazdy, neprispôsobenú rýchlosť či mikrospánok.

Viac ako 10-tisíc zranených za jediný rok

Aj keď sú slovenské cesty bezpečnejšie ako kedysi, dopravné nehody si stále vyžadujú tisíce zásahov záchranárov. Podľa údajov Operačného strediska ZZS SR zasahovali v roku 2025 pri 8 274 dopravných nehodách a ošetrili viac než 10 380 pacientov.

Práve preto zostáva pomoc ľudí na mieste nehody nenahraditeľná. Niekedy stačí privolať pomoc, zostať pri zranenom alebo podať pomocnú ruku v správnej chvíli.

Ak poznáte človeka, ktorý takto pomohol pri dopravnej nehode, nominujte ho do 2. októbra 2026 na stránke Srdce ciest. Všetky zaslané príbehy posúdi odborná porota. Tie najsilnejšie získajú ocenenie Srdce ciest a vecné ceny vrátane duálnej autokamery, bezdrôtových slúchadiel a ročného cestovného poistenia od Generali.

- reklamná správa -

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hlavný tréner ŠK Slovan Bratislava Yaya Touré po vysokej výhre v Banskej Bystrici
Hlavný tréner ŠK Slovan Bratislava Yaya Touré po vysokej výhre v Banskej Bystrici
Zoznam TV
Hlavný tréner MFK Dukla Banská Bystrica Juraj Jarábek po ligovej prehre so Slovanom
Hlavný tréner MFK Dukla Banská Bystrica Juraj Jarábek po ligovej prehre so Slovanom
Zoznam TV
Hlavný tréner MŠK Žilina Pavol Staňo: Musíme si rozobrať defenzívu, dostali sme veľa gólov
Hlavný tréner MŠK Žilina Pavol Staňo: Musíme si rozobrať defenzívu, dostali sme veľa gólov
Zoznam TV

Domáce správy

Záchranné zložky privolané k
Vážna nehoda cyklistky: Po páde z bicykla utrpela poranenie hlavy
Domáce
Teplota v aute môže
Teplota v aute môže v lete stúpnuť rýchlo: Pre dieťa je to ohrozujúci stav!
Domáce
ŠOKUJÚCE video z Tatier:
ŠOKUJÚCE video z Tatier: Rakúšania sa veselo osviežovali v PLESE! Ostrá kritika ochranárov, robte si svoju prácu!
Domáce
Sto robotických operácií v NÚDCH za desať mesiacov: Prelom v detskej chirurgii na Slovensku
Sto robotických operácií v NÚDCH za desať mesiacov: Prelom v detskej chirurgii na Slovensku
Bratislava

Zahraničné

Javier Milei
OSTRÝ konflikt po politickom podujatí: Mileiho výroky rozhnevali Brazíliu
Zahraničné
Šokujúce nové pravidlá pre
Šokujúce nové pravidlá pre dovolenkárov pri mori: Za TOTO vám hrozí pokuta skoro 40-tisíc eur
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Streľba v americkom meste
Streľba v americkom meste Seattle: Hlásia mŕtvych a zranených! Mrazivé slová svedka
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Poplach v Česku: Polícia
Poplach v Česku: Polícia kontroluje stovky úradov a obchodných centier po celej krajine!
Zahraničné

Prominenti

Jana Kállayová
Krutá tragédia odštartovala jej premenu: Exfarmárka už nie je sama, ulovila syna boxerskej legendy!
Domáci prominenti
Margot Robbie
Krásna herečka provokovala v uliciach: Oblečená ako do postele!
Zahraniční prominenti
FOTO Emma Roberts sa vydala,
Emma Roberts sa vydala, na svadbu prišla aj slávna teta Julia: Nevesta nesklamala! Nádhera...
Zahraniční prominenti
Fight Night Challenge, Michaela
Po búrlivom rozchode známa exfarmárka šokovala slovami: Mám tretie dieťa!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Mladí ľudia starnú rýchlejšie ako ich rodičia? Vedci našli možnú príčinu rastúceho počtu prípadov rakoviny
Zaujímavosti
Odhalenie prieskumu: Na pocit
Odhalenie prieskumu: Na pocit bohatstva netreba milióny! Rozhodujú bežné veci
Zaujímavosti
Abbie Manningová
Boháčom vykladá nákupy: VIDEO Za nezvyčajnú prácu zarába štvornásobok platu
Zaujímavosti
Telo môže varovať pred
Telo môže varovať pred infarktom celé týždne: Tieto príznaky ľudia často ignorujú
vysetrenie.sk

Dobré správy

Módny hit leta? Tieto
Módny hit leta? Tieto kombinácie rozdelia ženy na dva tábory!
feminity.sk
Klimatizáciou je dnes vybavených
Zažili ste podobnú situáciu počas cestovania aj vy? Vysvetlenie vás možno prekvapí
Domáce
Prečo sa niektoré ženy
Prečo sa niektoré ženy pekne opália a iné majú červenú pokožku? Rozhoduje táto maličkosť
hashtag.sk
Ženy, poznáte tento trik?
Ženy, poznáte tento trik? Mnoho Sloveniek naň zabúda a potom to ľutuje
feminity.sk

Ekonomika

Dočkajú sa Košičania kompletného obchvatu? Ráž prezradil, kedy by sa mohli objaviť prvé bagre! (foto)
Dočkajú sa Košičania kompletného obchvatu? Ráž prezradil, kedy by sa mohli objaviť prvé bagre! (foto)
Prečo nakupujeme viac na platformách Temu a Shein? Prieskum ECB odhalil hlavné dôvody!
Prečo nakupujeme viac na platformách Temu a Shein? Prieskum ECB odhalil hlavné dôvody!
V Prešove plánujú novú štvrť za 20 miliónov: Byty, obchody aj 400 parkovacích miest (foto)
V Prešove plánujú novú štvrť za 20 miliónov: Byty, obchody aj 400 parkovacích miest (foto)
Bude sa aj v Maďarsku platiť eurom? Popri špekuláciách o dátume padajú aj varovania lekciou zo Slovenska
Bude sa aj v Maďarsku platiť eurom? Popri špekuláciách o dátume padajú aj varovania lekciou zo Slovenska

Šport

VIDEO Ramsay hovoril so Šatanom a dozvedel sa úžasnú novinu: Cítim sa byť súčasťou Slovenska!
VIDEO Ramsay hovoril so Šatanom a dozvedel sa úžasnú novinu: Cítim sa byť súčasťou Slovenska!
Reprezentácia
Fantastická premiéra slovenského trénera: V prvom kole českej ligy šokoval veľkého favorita
Fantastická premiéra slovenského trénera: V prvom kole českej ligy šokoval veľkého favorita
Chance liga
Z deviatej ligy do Slovana: Neznámy Angličan Kianga žne pochvaly, Slovan na úvod naďeloval
Z deviatej ligy do Slovana: Neznámy Angličan Kianga žne pochvaly, Slovan na úvod naďeloval
Niké liga
Paríž korunoval cisára, superlatívy sú už dávno vyčerpané: Ohlasy na triumf Pogačara na Tour de France
Paríž korunoval cisára, superlatívy sú už dávno vyčerpané: Ohlasy na triumf Pogačara na Tour de France
Tour de France

Auto-moto

SSC na viacerých úsekoch opravuje cestu I. triedy v okrese Dolný Kubín
SSC na viacerých úsekoch opravuje cestu I. triedy v okrese Dolný Kubín
Doprava
Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Predstavujeme
Od piatka do Malaciek z diaľnice neodbočíte. Začne uzávera vetiev križovatky D2 - Malacky i nadjazdu
Od piatka do Malaciek z diaľnice neodbočíte. Začne uzávera vetiev križovatky D2 - Malacky i nadjazdu
Doprava
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Doprava

Kariéra a motivácia

Váš najcennejší majetok v kariére: Prečo sa oplatí pracovať na vlastnom mene
Váš najcennejší majetok v kariére: Prečo sa oplatí pracovať na vlastnom mene
Motivácia a inšpirácia
Tichý odchod (Quiet Quitting) vs. Hlučný odchod (Loud Quitting): Ktorý typ zamestnanca sedí vedľa vás?
Tichý odchod (Quiet Quitting) vs. Hlučný odchod (Loud Quitting): Ktorý typ zamestnanca sedí vedľa vás?
Prostredie práce
Máte šéfa mikromanažéra? Návod, ako s ním vyjsť a nestratiť zdravý rozum
Máte šéfa mikromanažéra? Návod, ako s ním vyjsť a nestratiť zdravý rozum
Motivácia a produktivita
Pracovné priateľstvá: Kedy je kolega skutočný kamarát a kedy ide len o čistý oportunizmus?
Pracovné priateľstvá: Kedy je kolega skutočný kamarát a kedy ide len o čistý oportunizmus?
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zostalo vám vo fľaši víno alebo káva? Nevylievajte ich a pripravte toto
Zostalo vám vo fľaši víno alebo káva? Nevylievajte ich a pripravte toto
Rady a tipy
Päť minút práce, vôňa na celý rok: Návod na pravý levanduľový cukor
Päť minút práce, vôňa na celý rok: Návod na pravý levanduľový cukor
Rady a tipy

Technológie

Pozor, Facebook a Instagram zaplavili falošní lekári. Jeden z doplnkov, ktoré propagovali, spojili so salmonelou
Pozor, Facebook a Instagram zaplavili falošní lekári. Jeden z doplnkov, ktoré propagovali, spojili so salmonelou
Správy
Android Auto dokáže telefón poriadne rozpáliť. Takto znížiš jeho teplotu počas jazdy
Android Auto dokáže telefón poriadne rozpáliť. Takto znížiš jeho teplotu počas jazdy
Android
Španieli priviezli na Slovensko Centauro. Osemkolesový stíhač tankov, ktorý spája mobilitu transportéra s palebnou silou tanku
Španieli priviezli na Slovensko Centauro. Osemkolesový stíhač tankov, ktorý spája mobilitu transportéra s palebnou silou tanku
TOP Téma
Terminátorský CRISPR nájde rakovinové bunky a rozseká ich DNA. Zdravé v testoch obišiel
Terminátorský CRISPR nájde rakovinové bunky a rozseká ich DNA. Zdravé v testoch obišiel
Veda a výskum

TN LIVE

VIDEO: Poburujúce zábery z Tatier. V plese sa veselo kúpali rakúski turisti
VIDEO: Poburujúce zábery z Tatier. V plese sa veselo kúpali rakúski turisti
Domáce
PSG sa stiahol z boja. Real Madrid privedie mladú hviezdu, legendy klubu hovoria o absurdnej sume
PSG sa stiahol z boja. Real Madrid privedie mladú hviezdu, legendy klubu hovoria o absurdnej sume
Šport
Nový trik podvodníkov na Slovensku: Pošlú k vám kuriéra, nič mu nedávajte
Nový trik podvodníkov na Slovensku: Pošlú k vám kuriéra, nič mu nedávajte
Domáce
Po záhadnom zápachu prišlo členom posádky náhle zle. Lietadlo muselo núdzovo pristáť
Po záhadnom zápachu prišlo členom posádky náhle zle. Lietadlo muselo núdzovo pristáť
Zahraničné

Bývanie

Jeden prvok zmenil fungovanie menšieho bytu. Domáci majú viac úložných priestorov, ako zvládli zaplniť!
Jeden prvok zmenil fungovanie menšieho bytu. Domáci majú viac úložných priestorov, ako zvládli zaplniť!
8 interiérových rastlín, ktoré môžete pestovať, aj keď máte malé deti. Tieto sú bezpečné a prospievajú prostrediu
8 interiérových rastlín, ktoré môžete pestovať, aj keď máte malé deti. Tieto sú bezpečné a prospievajú prostrediu
Toto je najväčší mýtus pri ošetrení dreva a môže vás vyjsť draho. Ako ho ochrániť pred hnitím a škodcami?
Toto je najväčší mýtus pri ošetrení dreva a môže vás vyjsť draho. Ako ho ochrániť pred hnitím a škodcami?
Na tomto mieste by každý nestaval. Dom skoro splýva s okolím, no ukrýva nenápadné miesto na pobyt v prírode
Na tomto mieste by každý nestaval. Dom skoro splýva s okolím, no ukrýva nenápadné miesto na pobyt v prírode

Pre kutilov

Nekupujte drahé lapače: Vyrobte si za 5 minút domácu pascu na osy a sršne, ktorá ich nepustí von
Nekupujte drahé lapače: Vyrobte si za 5 minút domácu pascu na osy a sršne, ktorá ich nepustí von
Dvor a záhrada
Môže aspirín zachrániť ochabnuté izbové rastliny? Pravda vás možno prekvapí
Môže aspirín zachrániť ochabnuté izbové rastliny? Pravda vás možno prekvapí
Izbové rastliny
Viete, kedy použiť akú maltu? Spoznajte rozdiely, ktoré vám ušetria čas v stavebninách aj pri práci
Viete, kedy použiť akú maltu? Spoznajte rozdiely, ktoré vám ušetria čas v stavebninách aj pri práci
Stavebný materiál
3 jednoduché cestá, s ktorými vyčarujete výborné ovocné koláče
3 jednoduché cestá, s ktorými vyčarujete výborné ovocné koláče
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dlho si ju strážil pred verejnosťou, teraz ukázali spoločné zábery: Slovenský raper po boku tejto ženy žiari
Slovenské celebrity
Dlho si ju strážil pred verejnosťou, teraz ukázali spoločné zábery: Slovenský raper po boku tejto ženy žiari
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Šokujúce nové pravidlá pre
Zahraničné
Šokujúce nové pravidlá pre dovolenkárov pri mori: Za TOTO vám hrozí pokuta skoro 40-tisíc eur
ŠOKUJÚCE video z Tatier:
Domáce
ŠOKUJÚCE video z Tatier: Rakúšania sa veselo osviežovali v PLESE! Ostrá kritika ochranárov, robte si svoju prácu!
Streľba v americkom meste
Zahraničné
Streľba v americkom meste Seattle: Hlásia mŕtvych a zranených! Mrazivé slová svedka
Poplach v Česku: Polícia
Zahraničné
Poplach v Česku: Polícia kontroluje stovky úradov a obchodných centier po celej krajine!

Ďalšie zo Zoznamu