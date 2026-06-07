Najabsurdnejšia reklama na svete: Dwayne Johnson zašiel poriadne ďaleko, je na smiech celému svetu!

USA - Dwayne Johnson ako tvár šampónu? Internet sa baví na reklame, ktorá by ešte nedávno znela ako vtip. Lenže, nie je to vtip, je to vtipná realita.
Ak by niekto pred pár rokmi tvrdil, že Dwayne Johnson bude propagovať šampón, väčšina ľudí by si myslela, že ide o žart. Hviezda akčných filmov, prezývaná The Rock, je totiž už celé roky známa svojou dokonale oholenou hlavou. O to väčší rozruch vyvolala jeho najnovšia reklamná kampaň.
Herec sa stal hlavnou tvárou novej vlasovej kozmetiky svojej značky Papatui, ktorá sa zameriava na pánsku starostlivosť o telo, pleť aj vlasy. A hoci by sa mohlo zdať, že ide o marketingový prešľap, opak je pravdou. Johnsonovi sa podarilo premeniť svoju najväčšiu „nevýhodu“ na reklamnú zbraň.
Sociálne siete okamžite zaplavili vtipné komentáre. Ľudia si neodpustili poznámky o tom, že plešatý muž propaguje šampón. „Tak toto je dôkaz, že naozaj nič nie je nemožné,“ napísal jeden z používateľov. Ďalší označili kampaň za najzábavnejšiu reklamu roka.
Najlepšie na tom však je, že samotný Dwayne Johnson si zo seba dokáže vystreliť ešte viac než jeho fanúšikovia. Keď sa internetom začali šíriť reakčné videá a vtipy na jeho účet, bez váhania ich zdieľal aj na vlastných profiloch. V jednom z virálnych videí žena so smiechom konštatuje: „Nevzdávajte sa svojich snov. Rock robí reklamu na šampón a pritom nemá ani vlas na hlave.“
Podobný humor využíva aj samotná kampaň. Na reklamných plagátoch sa objavil slogan: „Mojim vlasom by sa tento prípravok 2 v 1 určite páčil.“ Jednoduchý vtip zabral na výbornú a ľudia ho začali masovo zdieľať.
Zdá sa, že The Rock presne vedel, čo robí. Namiesto toho, aby sa snažil predstierať niečo, čo nie je, postavil celú komunikáciu na sebairónii. Otvorene priznáva, že so svojou plešinou je maximálne spokojný a nemenil by ju. Nové produkty vraj nevytváral pre seba, ale pre svojich „vlasatých bratov“.