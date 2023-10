Smrť Carol (†76) z Krok za krokom: Úmrtný list odhalil PRÍČINU!

Suzanne Somers (Zdroj: profimedia.sk)

To, že herečka podľahla zákernej rakovine, bolo jasné každému. Už v lete totiž vyšlo najavo, že slávna blondínka opäť zvádza boj s touto chorobou - už tretíkrát. Tentokrát sa jej však zákerná choroba stala osudnou. Potvrdil to aj jej úmrtný list, ktorý sa v týchto dňoch dostal na verejnosť. Informácie z neho priniesol zahraničný plátok The Blast.

Ako bezprostredná príčina jej smrti sa uvádza "rakovina pŕs s metastázami do mozgu", čo potvrdila aj biopsia. Pitva vykonaná nebola. Úmrtný list však odhalil aj to, že herečka trpela hypertenziou, teda vysokým krvným tlakom, a tiež ju viac ako rok trápil hydrocefalus. To znamená, že sa jej v mozgu, v dutinách a komorách, hromadil nadbytočný mozgovomiešny mok.

Suzanne zomrela 15. októbra o 5:30 ráno, len deň pred svojimi 77. narodeninami. O tri dni neskôr jej rodina usporiadala aj skromný pohreb. Herečka našla svoje miesto posledného odpočinku v Desert Memorial Parku v Catherdral City. Rodina krátko po jej úmrtí symbolicky oslávila aj jej nedožité narodeniny.

Suzanne Somers (Zdroj: Instagram)