Vážna nehoda cyklistky: Po páde z bicykla utrpela poranenie hlavy

ŽIAR - Na ceste III/2335 v smere od Žiarskej doliny do obce Žiar došlo v nedeľu (26. 7.) k dopravnej nehode cyklistky. Pri nehode utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali jej prevoz do nemocnice. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Podľa doterajších zistení žena pravdepodobne neprispôsobila rýchlosť jazdy vlastnostiam vozidla, stavu a povahe vozovky ani svojim schopnostiam, následkom čoho spadla z bicykla,“ uviedla Kocková.
O súčinnosť pri dopravnej nehode bola požiadaná i Horská záchranná služba (HZS). „Záchranári z Oblastného strediska HZS Západné Tatry - Žiarska dolina okamžite po oznámení vyrazili na miesto nehody, kde sa nachádzala cyklistka, ktorá si pádom spôsobila vážne poranenie hlavy a povrchové odreniny. Záchranári osobu prvotne vyšetrili a odovzdali do starostlivosti prichádzajúcej posádke rýchlej lekárskej pomoci,“ spresnili z HZS.
Policajná hovorkyňa doplnila, že dychová skúška na alkohol bola u cyklistky s negatívnym výsledkom. Presné okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.