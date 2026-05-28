AKTUÁLNE Poľská ulica v Košiciach je po nehode neprejazdná, zranili sa dve osoby

KOŠICE - Na Poľskej ulici v Košiciach došlo v stredu k dopravnej nehode dodávky a osobného motorového vozidla. Podľa prvotných informácií sa pri nehode zranili dve osoby. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, cesta je v tejto chvíli neprejazdná.
Na miesto smerujú všetky potrebné zložky vrátane policajtov a hasičov. Nehoda sa stala v blízkosti ručnej umyvárne. Polícia dopravnú nehodu rieši a vodičov žiada, aby sa úseku podľa možností vyhli. Zároveň ich vyzýva na zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov policajtov na mieste.