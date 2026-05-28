Čína sa zaviazala: Bude podporovať Kubu v boji proti politike sily a šikanovaniu

PEKING - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I sa v stredu počas rokovaní s kubánskym rezortným kolegom Brunom Rodríguezom Parrillom v New Yorku zaviazal podporovať Havanu a postaviť sa proti „politike sily a šikanovaniu“. Karibský ostrov čelí americkej blokáde, ktorá spôsobuje nedostatok energetických surovín a výpadky dodávok elektriny. Informuje agentúra AFP.
„Čína bude naďalej hájiť spravodlivosť a vystupovať v prospech Kuby, podporovať spravodlivú vec kubánskeho ľudu a prispievať k rozvoju kubánskeho hospodárstva a zlepšovaniu životných podmienok jej obyvateľov,“ vyhlásil Wang. „Je nevyhnutné dôsledne rešpektovať suverenitu a nezávislosť všetkých štátov a postaviť sa proti všetkým formám mocenskej politiky a šikanovania,“ dodal s jasným odkazom na Spojené štáty.
Hlboká ekonomická kríza na Kube
Hlboká ekonomická kríza na Kube sa zhoršila začiatkom roka po tom, čo USA odvliekli prezidenta Venezuely Nicolása Madura a voči Havane vyhlásili ropné embargo. Venezuela dodávala Kube zhruba polovicu ropy. Odvtedy do Havany priplával iba ruský tanker Anatolij Kolodkin. Washington minulý týždeň voči Kube ešte viac pritvrdil, keď obžaloval bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra zo zostrelenia dvoch civilných lietadiel USA v roku 1996. Podnietil obavy, že USA hľadajú zámienku na zvrhnutie vlády v Havane. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio Kubu deň po oznámení žaloby varoval, že USA sú odhodlané zmeniť komunistický systém na ostrove. Čínske ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na žalobu voči Castrovi vyzvalo USA, aby prestali pri každej príležitosti hroziť použitím sily.