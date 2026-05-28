Zmena leteckej stratégie: Konal sa výcvik stíhačiek F-35B na diaľnici vo Fínsku

HELSINKI - Talianske stíhacie lietadlá F-35B Lightning II sa počas cvičenia Imminent Field 26 vo Fínsku po prvýkrát zapojili aj do výcviku pristávania a štartovania z diaľnice. Cieľom je zvládnutie bojových operácií a kapacity letov aj v prípade poškodenia pevnej letiskovej infraštruktúry. Píše web Army Recognition.
Pristávanie a štart mimo letiska sa vo Fínsku tradične cvičí na diaľnici 2 pri obci Jokioinen. Je to súčasť dlhodobej obrannej koncepcie Helsínk v rámci mobilného boja a rýchleho rozptýlenia na sekundárne operačné miesta. Pochádza ešte z čias studenej vojny a absolvuje ho každý pilot fínskych vzdušných síl, aby zvládol bojovú kontinuitu aj po útokoch na konvenčné letiská. Talianske lietadlá operovali z leteckej základne Pirkkala.
Účasť talianskych F-35B odráža posun v leteckej doktríne NATO smerom k agilnému bojovému nasadeniu. Ako vo februári 2026 naznačil veliteľ operačných síl talianskeho vojenského letectva generálporučík Silvano Frigeria, ministerstvo obrany skúma možnosti prevádzky lietadiel F-35 z diaľnic pre prípad ohrozenia domovských letísk raketami dlhého doletu.
Najväčšia flotila lietadiel Lightning II.
Talianske vojenské letectvo má v Európe jednu z najväčších flotíl lietadiel Lightning II. V súčasnosti to je 40 strojov konvenčného modelu F-35A a päť strojov F-35B s krátkym vzletom a vertikálnym pristátím (STOL). Pôvodne Rím plánoval obstarať 131 lietadiel, program ale zredukoval na 90 kusov vrátane 60 lietadiel F-35A a 30 lietadiel F-35B pre talianske vzdušné aj námorné sily.
Dodávky amerického viacúčelového stíhacieho bombardéra 5. generácie sa začali v roku 2015 po dokončení jedinej linky na finálnu montáž a testovanie mimo USA na leteckej základni Cameri v severnom Taliansku. Slúži aj ako centrum údržby a montáže pre ostatných európskych prevádzkovateľov. Talianske vojenské námorníctvo prevádzkuje zatiaľ desať strojov F-35B na palube lietadlovej lode ITS Cavour, kde nahrádzajú staršie britské AV-8B Harrier II+ s kolmým štartom.