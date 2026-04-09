Ketamínová kráľovná pozná svoj trest: Za predaj drog hercovi (†54) dostala... Len toľko?!

LOS ANGELES - Jasveen Sanghovú, prezývanú tiež „ketamínová kráľovná“, v stredu odsúdili na 15 rokov a tri mesiace väzenia za predaj tejto drogy hercovi Matthewovi Perrymu, ktorý v dôsledku jej užívania zomrel. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP a televízie NBC News.
Sanghová je jednou z piatich osôb obvinených a treťou odsúdenou v prípade smrti populárneho kanadsko-amerického herca. Predstaviteľ postavy Chandlera Binga zo seriálu Priatelia zomrel 28. októbra 2023 vo veku 54 rokov na akútne účinky ketamínu a následného utopenia.
Ketamínová kráľovná sa k nelegálnemu predaju drog Perrymu priznala ešte minulú jeseň. Vo väzbe bola od svojho zatknutia v auguste 2024. Podľa vyšetrovateľov predala Perrymu desiatky dávok ketamínu v neoznačených fľaštičkách a ponúkla mu aj vzorky, aby si tovar mohol pred kúpou vyskúšať. Posledná dávka, ktorú poskytla, zahŕňala aj darček: ketamínové lízanky.
Prokuratúra pre ňu žiadala 15 rokov väzenia, pôvodne jej však hrozilo až 65 rokov. „Sanghovej činy ukazujú chladnú bezcitnosť a ľahostajnosť k životu. Uprednostnila zisk pred ľuďmi a jej činy spôsobili nesmiernu bolesť rodinám a blízkym obetí,“ uviedla prokuratúra.
Perryho telo našiel jeho asistent v jeho dome v Los Angeles. Súdny lekár rozhodol, že hlavnou príčinou smrti bol ketamín, ktorý sa zvyčajne používa ako chirurgické anestetikum. Perry ho užíval legálne, na základe rady svojho lekára v rámci liečby depresie, ale chcel vyššie dávky, než mu jeho lekár mohol poskytnúť. Preto sa približne dva týždne pred svojou smrťou prostredníctvom svojho priateľa nakontaktoval na Sanghovú.
Perry bojoval so závislosťou od drog mnoho rokov - už od čias nakrúcania seriálu Priatelia, keď sa ako Chandler Bing stal jednou z najväčších hviezd svojej generácie. V rokoch 1994 až 2004 hral Perry po boku Jennifer Anistonovej, Courteney Coxovej, Lisy Kudrowovej, Matta LeBlanca a Davida Schwimmera v desiatich sezónach tohto megahitu televízie NBC.