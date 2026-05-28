AKTUÁLNE Ranná razia kukláčov na východe: Zadržať mali prezidenta košického futbalového klubu!

BENIAKOVCE – Na východe Slovenska bolo od skorého rána poriadne horúco. Elitné policajné zložky zo západného Slovenska vykonali rázny zásah V obci Beniakovce neďaleko Košíc, pri ktorom mal skončiť v putách prezident košického futbalového klubu .
O masívnej policajnej akcii, ktorá ochromila tichú obec na východe krajiny, informovala ako prvá televízia JOJ. Podľa dostupných informácii bol zásah mimoriadne nekompromisný a ranné budíčky sprevádzal obrovský krik a hluk.
Policajné komando pri vstupe do nehnuteľnosti rozbilo okná na rodinnom dome. Podľa informácií televízie mala v putách skončiť aj manželka prezidenta futbalového klubu. Tým sa však ranné divadlo pre obyvateľov obce ani zďaleka neskončilo. Ozbrojení príslušníci a kriminalisti obkľúčili celú ulicu a vykonávajú domové prehliadky aj v susediacich rodinných domoch dvoch ďalších futbalových funkcionárov. Na mieste od skorého rána zaisťujú množstvo dôkazov a dokumentácie.
Podľa doterajších zistení tento masívny prípad vôbec nesúvisí so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) a ani s fungovaním samotného košického klubu. V hľadáčiku vyšetrovateľov sa mal známy funkcionár ocitnúť kvôli svojim súkromným podnikateľským aktivitám. Elitní policajti zo západu krajiny pracujú na rozsiahlom prípade, v ktorom figuruje viacero osôb. Podľa neoficiálnych správ policajné akcie v týchto chvíľach paralelne prebiehajú aj v niektorých ďalších častiach Košíc.