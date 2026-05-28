Protimonopolný úrad môže zlikvidovať domácich výrobcov káblov a kajúcnikovi pripraviť monopol

BRATISLAVA - Rozhodnutie Protimonopolného úradu SR (PMÚ) zo dňa 12.februára 2026 o uvalení likvidačnej pokuty na slovenských, českých a poľských výrobcov káblov je absurdné, šikanózne a právne neobhájiteľné. Právoplatnosť takéhoto rozhodnutia PMÚ, by v praxi znamenala zánik domácich firiem z tejto oblasti a „vyčistenie“ trhu pre zahraničného výrobcu. To by neprinieslo zlepšenie trhových podmienok, ale naopak ich zásadné zhoršenie. V stanovisku pre médiá to uviedla spoločnosť VUKI, a.s.. Voči prvostupňovému rozhodnutiu úradu podala firma rozklad.
„Nikdy by ma nenapadlo, že PMÚ môže slúžiť aj ako nástroj na odstránenie konkurencie z trhu. A teraz sa na to zrejme pozerám. Firma VUKI je rodinná firma, máme 56 zamestnancov a poctivo si plníme všetky povinnosti voči nim aj štátu. Nie sme a nikdy sme ani neboli účastníkmi žiadneho kartelu, alebo nejakej tajnej dohody. Dozvedeli sme sa to až z rozhodnutia PMÚ. Naše previnenie má de facto spočívať v tom, že sme členmi Asociácie výrobcov káblov a vodičov Slovenskej republiky a Českej republiky“, povedala členka Dozornej rady VUKI, a.s. Branislava Tóthová.
PMÚ najprv obvinil členské firmy asociácie z dohody na jednotnom spôsobe výpočtu doplatku (kotácie) kovov medi a hliníka. Po argumentácii, že vzorec výpočtu kotácie obsahuje premenné, ktoré určuje burza a nie firmy z asociácie, nakoniec PMÚ označil za nezákonnú samotnú dohodu, že asociácia a jej členské firmy zverejňovali v médiách a na vlastných web stránkach týždenné burzové priemery cien medi a hliníka.
„Tomu sa aj pri najväčšej snahe nedá rozumieť. Po prvé: Ako môžeme byť vinní z niečoho, čo sa roky zverejňovalo, nijako netajilo a aplikovalo v mnohých krajinách. Po druhé: Z rozhodnutia PMÚ sa dá odvodiť, že keby sme sa nedohadovali – zdôrazňujem, že verejne - tak by sme asi mohli používať iné priemery. Ale aké iné, keď ich určuje burza už naozaj neviem“, skonštatovala ďalej Tóthová.
Rakúsky kajúcnik na ceste za monopolom
Oznamovateľom údajného nezákonného postupu členských firiem asociácie je rakúsky výrobca, ktorý je taktiež členom asociácie. Práve táto firma na pôde asociácie dohodu o zverejňovaní iniciovala, navrhla a presadila. Samotná firma VUKI, a.s. o návrhu ani nehlasovala, iba neskôr v súlade s rozhodnutím asociácie, schválený postup aplikovala.
„Podnet na konanie PMÚ podal tento rakúsky výrobca a ten má teraz vyviaznuť bez ujmy. Ťažko si predstaviť elegantnejší spôsob, ako vymazať konkurenciu z trhu. Keď navyše právny zástupca tejto firmy bol pôvodne právnym zástupcom asociácie. Znie to absurdne? Je to absurdné“, povedalaTóthová a dodala, že zverejňovanie v konečnom dôsledku slúžilo najmä na transparentné informovanie pre konečných zákazníkov. A logicky nemohlo byť predmetom žiadnej tajnej dohody.
„Rakúsky výrobca takto smeruje za vyčisteným trhom a možno aj akými vysnívaným monopolom a náš slovenský PMÚ mu pri tom asistuje. Úrad sa aj verejne chváli, že udelil historicky najvyššiu pokutu. Pritom český PMÚ má voči obdobnému podaniu zatiaľ veľmi rezervovaný postoj“, zdôraznila ďalej Branislava Tóthová.
Pomoc od vlády, politikov a médií
VUKI, a.s. chce o svojej situácii informovať predsedu vlády, ministerku hospodárstva, poslancov NRSR a všetky slovenské médiá.
„Neviem vôbec posúdiť, či nám niekto pomôže, ale musíme sa pokúsiť ochrániť našu rodinnú firmu pred takouto katastrofou, ktorá z rozhodnutia PMÚ pre nás vyplýva. Takmer miliónová pokuta, ktorá sa týka našej firmy je pre nás likvidačná. Sme doslova zahnaní do úplného kúta a nemáme čo stratiť. Verím, že nie je možné, aby takýto likvidačný a absurdný postup PMÚ mohol naozaj viesť ku likvidácii domácich výrobcov a následnému zvýhodneniu pre zahraničnú konkurenciu. A neverím, že sa na to môžeme iba mlčky prizerať. To nie je správne“, povedala na záver Branislava Tóthová z VUKI, a.s..