Slávna speváčka po kolapse na pódiu: Je závislá na drogách... Nastúpila na liečenie!

LOS ANGELES - Britská speváčka Lola Young otvorene prehovorila o svojom boji so závislosťou a duševným zdravím po kolapse na pódiu, ktorý ju prinútil prerušiť kariéru. Priznala závislosť na drogách.
Speváčka Lola Young otvorene prehovorila o náročnom období, ktoré ju prinútilo úplne sa stiahnuť z verejného života. Po kolapse počas vystúpenia sa rozhodla vyhľadať odbornú pomoc. Incident, ktorý vyvolal obavy fanúšikov, sa stal počas koncertu v New Yorku. Krátko nato umelkyňa zrušila všetky plánované vystúpenia a oznámila, že si dá pauzu. V tom čase len stručne naznačila, že potrebuje čas „pracovať na sebe“.
Až teraz vysvetlila, čo sa v skutočnosti dialo v zákulisí. Kolaps bol podľa nej dôsledkom dlhodobých problémov so závislosťou a duševným zdravím. „Áno, ide o liečbu závislosti od drog. Keď ste v procese zotavovania… nemusí to vždy znamenať drogy – ale v mojom prípade áno,“ priznala. Po incidente nastúpila do holistického liečebného zariadenia, kde sa sústredila na komplexnú starostlivosť o svoje zdravie. Zároveň začala navštevovať stretnutia organizácie Alcoholics Anonymous, čo považuje za dôležitú súčasť svojej cesty k uzdraveniu.
O svojom pobyte hovorí len opatrne. Pre The Sunday Times Style Magazine povedala: „Môžem povedať, že sa o mňa starali.“ Speváčka priznala, že s podobnými stavmi bojovala už počas nahrávania albumu I’m Only F**king Myself. „Dialo sa toho pre mňa osobne veľa – prechádzala som si množstvom problémov s duševným zdravím a veľkým bojom so závislosťou,“ uviedla. Zlomový moment prišiel práve s kolapsom na pódiu. Hoci bol pre ňu traumatizujúci, spätne ho vníma ako dôležitý impulz na zmenu.
Napriek kritike, ktorú si vyslúžila za zrušené koncerty, si za svojím rozhodnutím stojí. Uvedomila si totiž, že bez radikálneho kroku by sa jej stav len zhoršoval. Dnes hovorí, že jej zotavovanie je proces, ktorý stále pokračuje, no cíti výrazné zlepšenie. Podporu našla aj medzi známymi osobnosťami – povzbudivé správy jej poslali napríklad Katy Perry, Elton John či Lady Gaga.
Okrem závislosti sa Lola dlhodobo vyrovnáva aj s diagnózou schizoafektívna porucha, ktorú jej stanovili ešte v tínedžerskom veku. Sama priznáva, že ide o náročný stav, ktorý ovplyvňuje jej každodenný život, no snaží sa ho prijať ako súčasť svojej identity, nie ako niečo, čo ju definuje. Aj napriek všetkým prekážkam sa jej kariéra naďalej rozvíja. Získala nominácie na Brit Awards a odniesla si aj prestížnu cenu Grammy Awards. Oslavy však tentoraz prebehli bez alkoholu.