Hviezdna speváčka nestráca nádej: Podstúpila MASTEKTÓMIU... Dúfa, že RAKOVINA je preč!

Jessie J (Zdroj: Instagram JJ)

Speváčka Jessie J sa prihovorila svojim fanúšikom len niekoľko dní po tom, čo podstúpila mastektómiu a rekonštrukciu prsníka. Na Instagrame sa podelila o úprimný pohľad na proces liečby rakoviny prsníka, ktorou v posledných mesiacoch prechádza. Vo svojom príspevku vyjadrila nádej, že rakovina je za ňou. „Pozitíva: Rakovina je úplne preč," napísala a zároveň však dodala, že ide skôr o prianie než potvrdenú skutočnosť.

„Napísala som rakovina je preč, ale pridala som emoji so skríženými prstami, pretože je to nádej, nie fakt," doplnila. „Operáciu som mala len pred 4 dňami. Hovorila som len o pozitívach tejto situácie a snažila sa byť optimistická. Čoskoro dostanem výsledky a dúfam, že to budem môcť napísať ako fakt. Zatiaľ to ale neviem. Ale zostanem pozitívna a budem si hovoriť, čo si želám," pokračovala. Jessie J zároveň prezradila, že operácia prebehla úspešne a s humorom dodala: „Moja bradavka je tam, kde má byť.“

Okrem fyzickej stránky sa speváčka venovala aj psychickým výzvam, ktoré sprevádzajú jej liečbu. Najviac jej vraj chýba možnosť byť aktívnou mamou pre svojho dvojročného syna. „Chýba mi, že nemôžem byť mamou, akou som bola zvyknutá, nemôžem ho dvíhať, ani byť tým, kým som bola. Nikdy si nesadám," priznala. Zároveň priznala, že ju neistota dusí. „Strach z toho, že neviem, či rakovina úplne zmizla – to mentálne zvládanie je náročné," prezradila. Speváčka si prešla aj komplikáciami. Mala bolesti, problémy so spánkom či trávením. „Bolesť a diskomfort sú v pohode a očakávané, ale sú otravné, hlavne keď sa snažím spať. Kýchanie je mýtus – to bolí," uviedla.

„Od operácie beriem len paracetamol a ibuprofén, pretože mám nízky krvný tlak a nič silnejšie nemôžem. Aj tak som z toho úplne zapchatá ako starý komín," povedala s tým, že potrebuje ísť na WC, ale nedarí sa jej to. „Mala som preháňadlá, zdravú stravu, sušené slivky, šťavy…" no a nič jej nepomohlo. Veľkou oporou jej v tomto období sú partner, ich syn Sky a jej mama, ktorá s nimi býva.