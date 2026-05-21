Rodina Brucea Willisa prežíva ťažké chvíle: Dcéra odhalila dojímavý detail

Dcéra Brucea Willisa, herečka Rumer Willis, otvorene prehovorila o tom, ako ich rodina prežíva hercov boj s frontotemporálnou demenciou. Hoci ide o mimoriadne náročné obdobie, priznala, že jej táto situácia priniesla aj nový pohľad na otca a ich vzájomný vzťah. Rumer, ktorá je najstaršou z piatich Willisových dcér, povedala, že dnes vníma svojho otca úplne inak než kedysi. Napriek bolestivým okolnostiam si váži každý moment, ktorý s ním môže stráviť.
„Som veľmi vďačná, že ho môžem chodiť navštevovať,“ uviedla v rozhovore pre The Inside Edit. „Aj keď je to teraz iné, som za to nesmierne vďačná.“ Podľa jej slov sa u akčnej filmovej hviezdy objavila jemnejšia stránka osobnosti, ktorú predtým nepoznala. „Je v ňom istá nežnosť,“ priznala. Dodala aj to, že muž, ktorého verejnosť poznala ako drsného a sebavedomého hrdinu, dnes pôsobí iným dojmom.
„Vždy bol taký ten macho chlap a teraz je v ňom niečo – krehké nie je správne slovo, ale skôr jemnosť, ktorú mu možno to, že bol Bruce Willis, určitým spôsobom nedovoľovalo prejaviť.“ Bruce Willis ukončil hereckú kariéru v roku 2022 po tom, čo mu diagnostikovali afáziu, poruchu ovplyvňujúcu komunikáciu a spracovanie reči. O rok neskôr rodina oznámila, že jeho zdravotný stav sa spresnil na frontotemporálnu demenciu, ochorenie, ktoré zasahuje oblasti mozgu zodpovedné za osobnosť, správanie a jazyk.
Rumer zároveň priznala, že pred otcovou diagnózou o tomto ochorení takmer nič nevedela. Až po zverejnení diagnózy si uvedomila, koľkých rodín sa táto choroba dotýka. „Je to pre mňa neuveriteľné,“ povedala. O Bruceovom stave nedávno hovorila aj jeho manželka Emma Heming Willis, ktorá sa o neho stará spolu s odborným tímom. Prezradila, že herec trpí aj anosognóziou, teda stavom, pri ktorom si človek neuvedomuje vlastné ochorenie. V podcaste Conversations with Cam povedala: „Bruce si to nikdy, naozaj nikdy neuvedomil. Myslím si, že je to zároveň požehnanie aj kliatba.“