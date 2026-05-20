Ďalšia Češka zatienila svetové hviezdy: Wau, na červenom koberci bola miliónová!

CANNES - Po Petre Němcovej zažiarila v Cannes aj Eva Herzigová. Česká topmodelka dorazila na prestížny charitatívny galavečer v archívnej róbe od Giorgia Armaniho a v oslnivých diamantoch za milióny.
Po topmodelke Petre Němcovej, ktorá zažiarila na červenom koberci v Cannes, upútala pozornosť aj ďalšia česká ikona modelingu Eva Herzigová. Obe krásky svojím vzhľadom, eleganciou a precíznym výberom outfitov bez problémov konkurujú svetovým celebritám, ktoré sa každoročne stretávajú na Francúzskej riviére počas filmového festivalu.
Česká topmodelka Eva Herzigová doplnila hviezdnu zostavu hostí na veľkolepom charitatívnom večere Chopard’s The Miracle Gala, ktorý sa v pondelok konal v meste Le Cannet neďaleko francúzskeho Cannes. Prestížne podujatie, ktoré tradične obohacuje sprievodný program 79. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v Cannes, prilákalo množstvo známych osobností.
Eva Herzigová na večer stavila na nadčasovú eleganciu. Predviedla sa totiž v archívnom modeli z dielne Giorgia Armaniho, ktorý dokonale podčiarkol jej sofistikovaný vkus a prirodzený šarm. Precízne strihaná róba pôsobila noblesne. Neprehliadnuteľnou súčasťou jej looku boli aj oslnivé šperky od luxusnej značky.
Dominantou stylingu sa stal luxusný trojradový diamantový náhrdelník z kolekcie vysokého šperkárstva, zdobený špeciálne brúsenými drahokamami, ktorého hodnota sa pohybuje v miliónoch. Celkový vzhľad doplnili o ďalšie precízne vybrané diamantové doplnky.
