Tajný boj Kylie Minogue: Rakovina udrela druhýkrát!

LOS ANGELES - Speváčka Kylie Minogue šokovala fanúšikov úprimným priznaním. Po rokoch od prvého boja s rakovinou prezradila, že zákerná choroba sa v jej živote objavila aj druhýkrát, no tentoraz o nej dlhý čas mlčala.
Speváčka Kylie Minogue otvorene prehovorila o ďalšej náročnej životnej skúške, o ktorej verejnosť doteraz netušila. Hviezda priznala, že po boji s rakovinou prsníka v roku 2005 si vypočula podobne bolestivú diagnózu aj o mnoho rokov neskôr. Austrálska speváčka sa prvýkrát ocitla tvárou v tvár rakovine na vrchole svojej kariéry.
V tom čase musela zrušiť viaceré pracovné záväzky vrátane vystúpenia na prestížnom festivale Glastonbury a absolvovala náročnú liečbu. Ako sama priznala, počas tohto obdobia dokonca odložila liečbu kvôli snahe stať sa matkou. Napriek viacerým pokusom sa jej sen o dieťati nenaplnil. „Keby sa to podarilo, bol by to takmer zázrak. Ale nevyšlo to,“ povedala Kylie s tým, že svojmu vysnívanému bábätku dokonca napísala list.
Ešte väčším prekvapením bolo jej priznanie, že v roku 2021 jej lekári opäť oznámili, že má rakovinu. Tentoraz sa však rozhodla všetko prežívať v súkromí. Podľa vlastných slov sa cítila psychicky aj fyzicky vyčerpaná natoľko, že nemala silu o svojom stave hovoriť ani s verejnosťou. „Necítila som povinnosť povedať to svetu a vlastne som to v tom období ani nedokázala, pretože som bola len ľudská schránka,“ priznala Kylie so slzami v očiach v dokumente zverejnenom na Netflixe.
Aj v období, keď vydala úspešný hit Padam Padam, zvádzala tichý boj s chorobou. Svoje pocity pretavila aj do hudby, no skutočný význam textov fanúšikovia nepoznali. Dnes Kylie hovorí o celej skúsenosti s úľavou a vďačnosťou. Zdôrazňuje, že práve preventívne prehliadky a včasné odhalenie ochorenia zohrali zásadnú úlohu v jej uzdravení. Svojím príbehom chce povzbudiť ostatných, aby starostlivosť o zdravie neodkladali.
