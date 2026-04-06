Dcéra Brucea Willisa a Demi More vyvolala vlnu pobúrenia: Rumer nezaujala herectvom, tak robí toto?!

USA - Rumer Willis sa chvíľu pokúšala pokračovať v hereckých stopách svojich rodičov, nakoniec ale viac než herectvom zarezonovala spôsobom, akým pristupuje k materstvu a jedinej vnučke bývalého prominentného páru.
Rumer Willis má na svojom instagramovom konte milión a pol sledovateľov. Veľká časť z nich asi len túži vedieť novinky zo súkromia jej otca, ktorý už niekoľko rokov žije v ústraní po tom, čo mu bola diagnostikované neliečiteľné a progresívne ochorenie frontotemporálna demencia. Rumer občas postne niečo zo života otca, oveľa viac ale zvrejňuje z vlastného súkromia.
Najnovšie opäť rozvírila vášne keď na svojom Instagrame zverejnila video, na ktorom dojčí svoju takmer trojročnú dcéru Louettu („Lou“) – a ľudia neveria vlastným očiam a veru jej to aj dali poriadne vyžrať nekompromisnými komentármi: „Prepáčte, ale toto je už priveľa!“ Alebo: „Toto už nie je normálne.“
Video, ktoré malo byť podľa nej reakciou na kritiku, vyvolalo presný opak – vlnu pobúrenia. Mnohí používatelia sociálnych sietí priznávajú, že im je obsah doslova nepríjemný. „Je to skôr odpudzujúce než krásne.“ Takéto reakcie zaplavili internet krátko po zverejnení záberov.
Rumer si však z kritiky nič nerobí. Naopak – do hejterov si rýpla priamo vo videu aj v popise, kde odkázala len stručné: „Sorry not sorry.“
Možno by na tom nebolo nič také kontroverzné, keby jej jediná dcéra Lou nemala bezmála tri roky. Malá Lou sa narodila 18. apríla 2023. Rumer sa vtedy rozhodla pre domáci pôrod po boku svojho vtedajšieho partnera, hudobníka Dereka Richarda Thomasa a svojej mamy Demi More.
Nie je to pritom prvýkrát, čo speváčka a herečka vyvolala kontroverziu. Už minulý rok reagovala na kritikov fotkou, kde dcéru dojčí, s odkazom pre „hejterov“. Celú situáciu totiž vníma ešte citlivejšie a mimoriadne osobne, keďže Rumer dnes vychováva dcéru sama. S Thomasom sa rozišli a dcéra Brucea Willisa na svojich sociálnych sieťach dobrovoľne otvorene priznáva, že byť slobodnou mamou je náročné a nie vždy má na to dostatok síl. Byť dobrou matkou pre svoju dcéru berie ako životné poslanie, dokonca sa nedávno zverila fanúšikom, že si poplakala: „Niektoré dni je ťažké robiť všetko sama,“ priznala vo videu. No a práve vlastným príkladom dojčenia dieťaťa do vysokého veku sa snaží motivovať aj ostatné mladé ženy k tomu, aby o sebe a svojej materinskej intuícií nepochybovali a konali tak, ako považujú za dôležité pre svoje dieťa, nie podľa diktátu okolia.
A tak kým jedni ju tvrdo kritizujú a označujú video za nevhodné, iní ju bránia a tvrdia, že ide o osobné rozhodnutie každej matky a tlieskajú jej. Nuž a v ktorom tábore ste vy?