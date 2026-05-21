Advokáti zadržaní v rámci akcie Corrumpere 2 sa postavili pred súd

BANSKÁ BYSTRICA - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, sa vo štvrtok začalo hlavné pojednávanie s advokátmi Alexandrom F. a Petrom J., ktorých v roku 2023 zadržali v rámci policajnej akcie Corrumpere 2. Čelia obžalobe z nepriamej korupcie formou účastníctva.
Ako uviedla Mária Horáková zo ŠTS, súd v prvý deň pojednávania vykonal výsluch obžalovaných a čítali sa zápisnice o výsluchu svedkov. Pojednávanie bude pokračovať v ďalších termínoch. Polícia zadržala dvojicu advokátov spolu s lekárom M. L. v septembri 2023 pre podozrenia z korupcie. „Osoby sú obvinené z toho, že sa mali v minulosti dopustiť korupčnej trestnej činnosti, a to v súvislosti s vybavovaním prepustenia väzobne stíhaných osôb, ktoré boli vzaté do väzby v rámci policajnej akcie známej pod krycím názvom Média vyšetrovanej na Národnej kriminálnej agentúre Prezídia Policajného zboru v rokoch 2017 až 2021,“ informovala vtedy polícia.
Vyšetrovateľ neskôr podal podnet na väzobné stíhanie advokátov. ŠTS však rozhodol o ich stíhaní na slobode, čo následne potvrdil Najvyšší súd SR. Alexandrovi F. súd v minulosti uložil podmienečný trest za spoluprácu so zločineckou skupinou takáčovcov. Takisto mal v minulosti uložený zákaz viesť motorové vozidlo za jazdu pod vplyvom alkoholu.