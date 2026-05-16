John Travolta v Cannes šokoval novým imidžom! Neuveriteľné s akou kráskou dorazil. Veď posúďte sami...

CANNES - John Travolta sa po rokoch vrátil do Cannes a okamžite sa stal jednou z najvýraznejších hviezd festivalu. Hollywoodska legenda prišla v elegantnom obleku, s netradičnou baretkou a po boku dcéry Elly Bleu, ktorá svojou krásou pripomenula zosnulú Kelly Preston. Fanúšikovia riešili jeho nový vzhľad aj silné rodinné momenty na červenom koberci.
John Travolta si festival v Cannes ukradol pre seba. Herec, ktorého si svet navždy spája s filmami Pomáda či Pulp Fiction, dorazil na červený koberec vo veľkom štýle, a všetkých prekvapil novým imidžom. 72-ročná hollywoodska hviezda mala na sebe elegantný čierny trojdielny oblek, bielu košeľu a svetlú kravatu, no najväčšiu pozornosť pútala béžová baretka a okrúhle okuliare, ktoré mu dodali imidž francúzskeho umelca. Na sociálnych sieťach okamžite pribudli komentáre, že Travolta vyzerá „úplne inak“ než v posledných rokoch.
Po jeho boku sa objavila dcéra Ella Bleu Travolta, ktorá bola jednou z najkrajších žien večera. Brunetka stavila na elegantné čierne šaty bez rukávov so zamatovými detailmi a výrazné diamantové šperky. Fanúšikovia si okamžite všimli, ako veľmi pripomína svoju zosnulú mamu Kelly Preston. Otec a dcéra pôsobili počas večera mimoriadne blízko. Usmievali sa, pózovali fotografom a bolo vidieť, že si spoločný moment naplno užívajú.
Ella navyše nie je v Cannes náhodou, objavila sa totiž aj v Travoltovom novom filme Propeller One-Way Night Coach. Práve s týmto projektom prišiel Travolta na festival. Ide o jeho režijný debut, ktorý vznikol podľa detskej knihy, ktorú napísal ešte v 90. rokoch. Rodinný dobrodružný film sleduje príbeh mladého chlapca fascinovaného lietaním a jeho cesty do Hollywoodu počas zlatej éry letectva.
Travolta bol počas večera vo výbornej nálade, rozdával úsmevy a ochotne sa fotil s fanúšikmi. Mnohí si všimli, že po náročných rokoch po smrti manželky Kelly Preston pôsobí opäť pokojnejšie a spokojnejšie. Internet však najviac riešil jeho nezvyčajnú baretku. Niektorí fanúšikovia jeho módny experiment milovali, iní priznali, že ho najskôr vôbec nespoznali. John Travolta opäť dokázal, že aj po sedemdesiatke vie na červenom koberci zatieniť oveľa mladšie hviezdy.
