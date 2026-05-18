Bodka za kauzou langoš?! Finančná správa si priznala chybu, TAKTO to bolo: Predajca lagošov s odvolaním uspeje

BRATISLAVA - Bodka za kauzou langoše?! Počas kontroly predajcu langošov v Kvetoslavove boli zistené procesné pochybenia. Finálne rozhodnutie by tak malo byť v prospech malej prevádzky, potvrdil to prezident Finančnej správy Jozef Kiss.
Pokuta 1 500 eur pre malú prevádzku s langošmi v obci Kvetoslavov pre chýbajúci mäkčeň na bločku sa stala témou minulého týždňa. Pobúrená bola verejnosť, ale aj niektorí politici. Stranu daniarom v tomto prípade nechytil ani premiér Robert Fico, ktorý hovoril o "nezmyselnej šikane ľudí" a dokonca sa nechal počuť, že "kompetentné orgány by sa mali ospravedlniť."
Finančná správa krátko po prevalení kauzy zverejnila príspevok, v ktorom tvrdila, že na udelenie pokuty boli aj iné dôvody. Prevádzka sa však bránila dokumentom priamo od daniarov, v ktorom sa nič ďalšie okrem chýbajúceho mäkčeňa nespomínalo.
Po búrlivých debatách o primeranosti pokuty sa rozhodol dať za vecou bodku prezident Finančnej správy Jozef Kiss. Ten na tlačovej konferencii priznal, že počas počas interného preverovania zistili, že počas kontroly predajcu langošov v Kvetoslavove došlo k procesnému pochybeniu. "Iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo nie taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o udelení pokuty," povedal Kiss. "Uvedomujeme si, že na tejto procesnej chybe stojí úspešnosť nejakého ďalšieho sporu s daným subjektom," dodal. Šéf daniarov vysvetli, že zákon síce porušený bol, ale samotná kontrola nebola procesne dotiahnutá tak, ako by v rámci zákona mala byť.
Prevádzka sa po udelení pokuty odvolala. Kiss dnes uviedol, že na základe ich zistení bude vo veci rozhodnuté v prospech langošárne. Rozhodnutie v prospech prevádzkovateľa stánku má Finančná správa poslať už dnes.
Rad prišiel aj na ospravedlnenie. Kiss sa v prvom rade ospravedlnil zamestnancom a kontrolórom Finančnej správy, ktorí podľa jeho slov museli čeliť tlaku, atakom a dokonca vyhrážkam smrťou. Ospravedlnil sa aj podnikateľom za nejednoznačnosť legislatívy. Na závere tiež uviedol, že sa chce stretnúť so šéfom prevádzky v Kvetoslavove. Plánoval za ním ísť už dnes, no prevádzku má zatvorenú. Ak sa mu s ním nepodarí stretnúť dnes, chcel by tak urobiť zajtra. "Ospravedním sa mu za dôsledky, ktoré musel znášať v súvislosti s touto kauzou. Určite tu nie je miesto na ospravedlnenie za porušenie zákona, lebo porušenie zákona potvrdil aj on," uzavrel Kiss.