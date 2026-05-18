Zvolenčan čelí obvineniu zo zločinu obchodovania s ľuďmi a znásilnenia: Svoju družku dlhé mesiace týral

ZVOLEN - Vyšetrovateľ obvinil 26-ročného muža zo Zvolena zo zločinu obchodovania s ľuďmi a zo zločinu znásilnenia. TASR o tom v pondelok informovala Zuzana Hrabovská z Odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (PZ).
Spresnila, že podľa doterajších zistení sa mal obvinený muž v období od decembra minulého roka do polovice mája tohto roka zdržiavať vo Zvolene. V rôznych nákupných centrách i na čerpacích staniciach nútil svoju 22-ročnú tehotnú družku žobrať i poskytovať sexuálne služby. Cieľom bolo získanie peňazí.
Polícia podotýka, že ju nútil pod hrozbami a vyhrážkami zabitím, fyzickým napádaním a odopieraním jedla a vody. „Všetky finančné prostriedky, ktoré takýmto konaním získala, jej mal obvinený zobrať a použiť pre svoju potrebu,“ zdôrazňuje polícia s tým, že to bolo najmä na alkohol a herne. Vyšetrovateľ zároveň zadokumentoval aj opakované sexuálne násilie zo strany obvineného voči poškodenej žene.
Hrabovská poznamenala, že obvineného muža na základe operatívno-pátracej činnosti zadržali 15. mája 2026. S podnetom na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby sa Okresný súd vo Zvolene stotožnil. Za uvedené skutky hrozí obvinenému v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na 15 rokov. „Pre prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné v súčasnosti poskytovať bližšie informácie,“ zhrnula polícia.