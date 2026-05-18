Vážna operácia Mokráňovej partnera: Vybrali mu pľúca aj srdce... zákrok trval viac ako 7 hodín!

Pred dvomi rokmi prežívala fitness trénerka Lucia Mokráňová mimoriadne náročné obdobie plné strachu a neistoty o svojho partnera Martina. Ten musel nečakane podstúpiť vážnu operáciu srdca, ktorá našťastie dopadla úspešne. Hoci verejnosť v tom čase vedela len základné informácie, Martin sa až teraz rozhodol otvorene prehovoriť o tom, čím si prešiel. V podcaste TUreality po prvýkrát detailnejšie opísal svoju diagnózu, priebeh hospitalizácie aj samotný zákrok, ktorý mu zachránil život.
Zdravotné problémy sa pritom začali pomerne nenápadne. Martin dovtedy nemal žiadne vážnejšie zdravotné komplikácie, a preto spočiatku netušil, že ide o niečo skutočne vážne. „Ja som bol vždy zdravotne úplne v pohode, ale začala ma bolieť hlava. Bolela ma asi mesiac a pol v kuse. Tak som išiel k doktorovi. Ten mi dal prvé lieky, druhé lieky, tretie lieky. Troje antibiotiká som vybral. Absolútne sa nič nezmenilo. Skôr by som povedal, že sa mi to zhoršilo,” opísal prvotné príznaky.
Keď bežná liečba nezaberala a jeho stav sa postupne zhoršoval, nasledovala hospitalizácia, počas ktorej lekári konečne odhalili skutočný problém. Diagnóza bola vážna a vyžadovala okamžité riešenie. „Zistili, že mám obrovský zápal v tele… tam mi teda povedali, že ma musia začať sledovať, že mi nedolieha aortálna chlopňa a že sa mi zmiešava okysličená krv s neokysličenou. Tým sa mi nafukovalo srdce. Zväčšilo sa,” vysvetlil Martin.
Moderátor sa ho priamo opýtal, či hrozilo aj zlyhanie srdca v takom rozsahu, že by bol potrebný ešte vážnejší zákrok. „To neviem úplne či by prasklo, ale určite sa mohlo dostať do stavu takého, že budem musieť ísť na transplantáciu srdca. Tam už to nie je sranda, pretože ho nemusí prijať telo. Čo sa týka tej aortálnej chlopne… tá sa príjme vlastne vždy,” ozrejmil dôvody, prečo bola operácia nevyhnutná.
Samotný chirurgický zákrok bol mimoriadne náročný a predstavoval obrovskú výzvu nielen pre Martina, ale aj pre celý tím lekárov. Operácia trvala dlhých sedem a pol hodiny a išlo o zákrok, pri ktorom museli lekári dočasne prevziať funkcie jeho životne dôležitých orgánov pomocou špecializovaných prístrojov. „Operácia trvala sedem a pol hodiny… je to šajba, lebo ti vyberú pľúca z tela von a potom ti robia to srdce, čiže ani nedýchaš, ani srdce nefunguje. To všetko za teba robia tie stroje,” opísal momenty z operácie.
