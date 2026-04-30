Dcéra legendárneho inšpektora Columba spáchala samovraždu! Polícia prehovorila, čo sa stalo!

LOS ANGELES - Jacqueline Falk, dcéra zosnulého herca Peter Falk, bola nájdená mŕtva v dome v Los Angeles. Podľa záznamov úradu súdneho lekára okresu Los Angeles zomrela v pondelok 27. apríla 2026.
Úrady potvrdili, že príčinou smrti bola samovražda. Vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje, pričom telo už bolo vydané.
Jacqueline bola jednou z dvoch dcér, ktoré Peter Falk adoptoval so svojou prvou manželkou Alyce Mayo. Herec získal cenu Emmy a preslávil sa najmä úlohou detektíva Columba v seriáli Columbo. Počas svojej kariéry účinkoval aj v známych filmoch ako The Princess Bride, The Great Race či It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World.
Na rozdiel od svojho otca žila Jacqueline skôr v ústraní a vyhýbala sa verejnosti. Jej sestra Catherine sa neskôr stala aktivistkou v oblasti práv rodín. Otvorene hovorila o problémoch, ktorým čelila počas posledných rokov života ich otca, najmä v súvislosti s opatrovníctvom.
Catherine uviedla, že mala obmedzený kontakt s otcom, čo ju motivovalo presadzovať legislatívu známu ako „Peter Falk’s Law“, ktorá má chrániť práva dospelých detí na kontakt a komunikáciu s rodičmi. Podľa informácií organizácie Catherine Falk sa sestry o smrti svojho otca dozvedeli z médií a od právnika. Tvrdia tiež, že o jeho pohrebe neboli vopred informované.
Peter Falk zomrel 23. júna 2011 vo veku 83 rokov vo svojom dome v Beverly Hills. Príčinou smrti bola kombinácia pokročilej Alzheimerovej choroby a komplikácií spojených s demenciou, ktorými trpel v posledných rokoch života. Falk sa preslávil najmä ako nenápadný, no mimoriadne bystrý detektív v seriáli Columbo a počas kariéry získal viacero ocenení vrátane cien Emmy. Jeho odchod znamenal stratu jednej z výrazných osobností televíznej histórie.