Štvrtok30. apríl 2026, meniny má Anastázia, zajtra

Dcéra legendárneho inšpektora Columba spáchala samovraždu! Polícia prehovorila, čo sa stalo!

Peter Falk ako inšpektor Columbo Zobraziť galériu (3)
Peter Falk ako inšpektor Columbo
© Zoznam/mash © Zoznam/mash

LOS ANGELES - Jacqueline Falk, dcéra zosnulého herca Peter Falk, bola nájdená mŕtva v dome v Los Angeles. Podľa záznamov úradu súdneho lekára okresu Los Angeles zomrela v pondelok 27. apríla 2026.

Úrady potvrdili, že príčinou smrti bola samovražda. Vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje, pričom telo už bolo vydané.

Peter Falk s dcérou Jacqueline
Zobraziť galériu (3)
Peter Falk s dcérou Jacqueline

Jacqueline bola jednou z dvoch dcér, ktoré Peter Falk adoptoval so svojou prvou manželkou Alyce Mayo. Herec získal cenu Emmy a preslávil sa najmä úlohou detektíva Columba v seriáli Columbo. Počas svojej kariéry účinkoval aj v známych filmoch ako The Princess Bride, The Great Race či It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World.

Peter Falk známy zo seriálu Colombo
Zobraziť galériu (3)
Peter Falk známy zo seriálu Colombo

Na rozdiel od svojho otca žila Jacqueline skôr v ústraní a vyhýbala sa verejnosti. Jej sestra Catherine sa neskôr stala aktivistkou v oblasti práv rodín. Otvorene hovorila o problémoch, ktorým čelila počas posledných rokov života ich otca, najmä v súvislosti s opatrovníctvom.

Catherine uviedla, že mala obmedzený kontakt s otcom, čo ju motivovalo presadzovať legislatívu známu ako „Peter Falk’s Law“, ktorá má chrániť práva dospelých detí na kontakt a komunikáciu s rodičmi. Podľa informácií organizácie Catherine Falk sa sestry o smrti svojho otca dozvedeli z médií a od právnika. Tvrdia tiež, že o jeho pohrebe neboli vopred informované.

Peter Falk ako inšpektor Columbo
Zobraziť galériu (3)
Peter Falk ako inšpektor Columbo

Peter Falk zomrel 23. júna 2011 vo veku 83 rokov vo svojom dome v Beverly Hills. Príčinou smrti bola kombinácia pokročilej Alzheimerovej choroby a komplikácií spojených s demenciou, ktorými trpel v posledných rokoch života. Falk sa preslávil najmä ako nenápadný, no mimoriadne bystrý detektív v seriáli Columbo a počas kariéry získal viacero ocenení vrátane cien Emmy. Jeho odchod znamenal stratu jednej z výrazných osobností televíznej histórie.

Viac o téme: SamovraždaDcéra zoePeter FalkColumbo
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Domáce správy

Zahraničné

Prominenti

Zaujímavosti

Dobré správy

Ekonomika

Šport

Auto-moto

Kariéra a motivácia

Varenie a recepty

Technológie

Bývanie

Pre kutilov

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Štýlové topánky na jar 2026: V týchto trendy kúskoch vydržíte chodiť celý deň bez toho, aby vás boleli nohy
Móda
Štýlové topánky na jar 2026: V týchto trendy kúskoch vydržíte chodiť celý deň bez toho, aby vás boleli nohy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
