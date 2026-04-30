Zabudnuté ochorenie sa vo veľkom šíri: Prípady hlásia z najmenej dvoch škôlok v okolí Bratislavy! Pozor na príznaky

BRATISLAVA - Zabudnuté detské ochorenie, proti ktorému sa dlhé roky očkuje, no v posledných rokoch kolektívna imunita naň klesá, opäť naberá na sile. čierny kašeľ, alebo pertussis, vo veľkom trápi rodičov detí v škôlkach v Bratislave a blízkom okolí. Od začiatku evidujú hygienici stovky prípadov. Hrozí nám česká cesta pri tomto ochorení?

Pertussis, alebo čierny kašeľ, je detské ochorenie, ktoré sa dlhé roky darilo držať "na uzde" vďaka očkovaniu. Avšak, posledné roky zaočkovanosť na toto ochorenie klesá. A to aj keď ide o povinné očkovanie, ktoré sa aplikuje prostredníctvom tzv. hexavakcíny v prvých týždňoch a mesiacoch života.

Podľa hygienikov bolo v roku 2026 bolo k 19. aprílu hlásených celkovo 688 ochorení na čierny kašeľ. Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva upozorňujú, že ide o chorobnosť 12,70/100 000. "Ochorenia sa vyskytli vo všetkých vekových skupinách s najvyššou chorobnosťou v skupine 0-ročných detí (15 ochorení, chorobnosť 32,14/100 000). Ochorenia boli hlásené zo všetkých krajov, s najvyššou chorobnosťou v Košickom kraji (142 ochorení, chorobnosť 18,23/100 000)," uviedli z tlačového odboru ÚVZ SR. Ako dodali, v len v uplynulom týždni bolo hlásených takmer 40 nových prípadov tohto ochorenia, pričom boli hlásené zo všetkých krajov. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Košickom kraji (osem prípadov ochorenia, chorobnosť 1,54/100 000).

"Za posledné týždne zaznamenávame priemerne okolo 45 hlásených prípadov ochorení na čierny kašeľ. V porovnaní s jesenným obdobím je výskyt čierneho kašľa mierne nižší," priblížili hygienici. 

Avšak, nedávno sa v skupine ECHO Ružinovčanov na sociálnej sieti objavil status, kde sa jeden z rodičov dieťaťa, ktoré chodí do jednej zo škôlok v bratislavskom Ružinove, sťažoval, že sa u nich v škôlke objavilo práve toto ochorenie. "Rád by som požiadal rodičov, aby svoje kašľajúce deti nechali doma a nedávali do škôlky a najlepšie, keby tí rodičia, čo ste sa deti rozhodli neočkovať, ani vôbec do škôlky nenosili a vzdelávali ich doma. Lebo keď už sú tí rodičia tak veľmi vzdelaní, že sú proti očkovaniu, tak si myslím, že aj tak vedia všetko lepšie, ako učiteľky v akejkoľvek škôlke alebo škole, tak načo tam tie deti nosíte," napísal znepokojený rodič v statuse. Pod príspevkom sa objavila búrlivá diskusia, ktorá rozdelila ľudí na dva tábory - tí, ktorí súhlasia s autorom príspevku, a tí, ktorí sa pridávajú na stranu rodičov, ktorí deti neočkujú. 

Aká je prax na Slovensku? Ak rodič podá prihlášku do škôlky, spolu s tlačivom vypĺňa aj údaje o tom, či je dieťa očkované povinnými vakcínami. Toto tlačivo potvrdzuje pediater. Ak ho má - bez problémov ho potvrdí. Avšak, údajne sú bežné prípady, že niektorí pediatri potvrdia toto tlačivo, aj keď dieťa nie je úplne, alebo vôbec zaočkované. Z praxe však riaditelia škôlok nemôžu skúmať, či sa tlačivo zakladá na pravde - na to nemajú kompetencie. Čo na takéto kroky rodičov hovoria odborníci? "V Slovenskej republike sa už v roku 1956 zaviedlo povinné očkovanie dojčiat, vďaka čomu sa podarilo veľmi výrazne znížiť chorobnosť a úmrtnosť. Ak rodičia odmietajú toto povinné očkovanie, vedome tak ohrozujú zdravie svojho dieťaťa, navyše ohrozujú aj zdravie takých detí, ktoré z dôvodu kontraindikácií nemôžu byť očkované. Pokles zaočkovanosti neprospieva celkovej epidemiologickej situácii," upozornili hygienici. 

Ak už sa v škôlke objaví čierny kašeľ, dôležitá je skorá izolácia chorého a domáca liečba. Nie je nutné prerušiť výchovno-vzdelávací proces. Školskému zariadeniu sú nariadené protiepidemické opatrenia. Rodičom sa odporúča sledovať zdravotný stav svojho dieťaťa a v prípade podozrenia, že dieťa sa nakazilo čiernym kašľom, je potrebné kontaktovať pediatra. "Vnímavým zamestnancom, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s deťmi, sa odporučí lekársky dohľad. Zamestnanci so symptómami čierneho kašľa alebo zamestnanci s vznikom kašľa do 21 dní od expozície nákaze nechodia do práce minimálne do 5. dňa po podávaní antibiotík, alebo bez antibiotickej liečby do 21. dňa od posledného kontaktu. Choré deti sa musia vyliečiť, až potom sa môžu vrátiť do kolektívu," vysvetlili odborníci.

Čierny kašeľ je pritom vysoko infekčné akútne respiračné ochorenie. Zvýšené počty prípadov sa cyklicky opakujú každé 4 až 5 rokov. Ochorenie sa podľa hygienikov vyskytuje na celom svete, pričom nakaziť sa môžu osoby, ktoré ochorenie doteraz neprekonali, osoby, ktoré nie sú očkované alebo nie sú očkované kompletne (v súlade s očkovacím kalendárom SR), alebo od podania poslednej dávky očkovacej látky proti čiernemu kašľu uplynulo viac ako 5 až 10 rokov. Imunita po prekonaní ochorenia ani po očkovaní nie je dlhodobá, je pozorované ubúdanie imunity. Posledné obdobie je však prípadov viac, ako zvyčajne a podľa hygienikov ide o najvyšší výskyt za posledných 60 rokov. Pracovníci ÚVZ SR si však nemyslia, že napriek vyššej incidencii ochorenia od roku 2024, nebudeme mať na Slovensku taký problém, ako mali v Českej republike pred dvomi rokmi. Evidujeme aj niekoľko prípadov úmrtia na čierny kašeľ u neočkovaných novorodencov. 

"Vo vysokom riziku sú najmä nekompletne očkované deti v prvom roku života. U nich môže mať ochorenie často závažný až fatálny priebeh.  Ohrozenou skupinou sú aj seniori. Závažný priebeh je síce menej častý než u dojčiat, ale stále významný, najmä u ľudí nad 65 rokov alebo u osôb s inými závažnými ochoreniami. Ochorenie začína ako zápal horných dýchacích ciest so zvýšenou teplotou, pokašliavaním a nádchou. Ide o tzv. katarálne štádium, ktoré trvá 1 až 2 týždne. Neskôr sa kašeľ stáva záchvatový, dráždivý a často sa vyskytuje v noci. Záchvaty kašľa sa v priebehu dňa opakujú, môže ich byť niekoľko desiatok a pacienta veľmi vyčerpávajú. Môžu byť sprevádzané zvracaním. Chorí majú typickú uplakanú tvár, s opuchnutými očnými viečkami a prekrvenými spojovkami. Toto záchvatovité štádium môže trvať 2 až 5 týždňov. Potom nasleduje obdobie rekonvalescencie trvajúce až do troch mesiacov," uzavreli.

