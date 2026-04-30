Šéf Aliancie Gubík konečne prehovoril: Po dlhom otáľaní vylúčil spoluprácu s týmito dvoma stranami

BRATISLAVA - Už niekoľko mesiacov bola Maďarská Aliancia na čele s Lászlóm Gubíkom terčom kritiky hlavne súčasných opozičných strán preto, lebo nevedela v priamom prenose vylúčiť spoluprácu s dvomi konkrétnymi stranami. Okrem Progresívneho Slovenska, ktoré šéfa strany Gubíka pozvalo aj na opozičný protest, sa napríklad aj SaS podieľala na kritike subjektu preto, lebo hovorili aj o možnej spolupráci so Smerom a Republikou, ak to inak nepôjde. Teraz sa všetko zmenilo, aspoň podľa Gubíka.
Na to, že Gubík sa rozhodol oznámiť vylúčenie akejkoľvek spolupráce so Smerom-SD a Republikou po voľbách upozornil portál Napunk Denníka N.
Konečné rozhodnutie predsedníctva prezradil na konferencii
Maďarská aliancia toto rozhodnutie urobila tento týždeň na konferencii "Možnosti maďarsko-slovenského zmierenia a spolupráce", kde to povedal predseda strany László Gubík s tým, že tak rozhodlo predsedníctvo strany. Gubík na konferencii diskutoval s podpredsedom parlamentu Martinom Dubécim z Progresívneho Slovenska, s Františkom Mikloškom z Kresťanskodemokratického hnutia a Jurajom Drobom zo Slobody a Solidarity.
Bolo to pritom práve Progresívne Slovensko, ktoré sa v posledných mesiacoch politicky zbližovalo s Maďarskou Alianciou. Išlo aj o značne medializovanú tému Benešových dekrétov, ktorú po rokoch oprášilo práve PS a koalícia na to reagovala sprísnením Trestného zákona na takú mieru, že začal protestovať aj budúci maďarský premiér Péter Magyar. Aj s ním sa už stihol Gubík stretnúť.
Gubík verzus Hamran
Gubíka do značnej miery intenzívne kritizoval aj bývalý policajný prezident a personálna posila a stále nie člen SaS Štefan Hamran. Po maďarských voľbách Hamran varoval pred spájaním so stranou Gubíka a označil ju za predĺženú ruku Viktora Orbána na južnom Slovensku. Upozorńoval na finančné toky a na spriaznené združenia. pričom týmto mali tiež financie z Fideszu.
Je teda otázne, či keď sa Aliancia ocitne "na druhom brehu" s ňou bude vedieť SaS za účasti Hamrana spolupracovať po prípadnom víťazstve opozičného bloku vo voľbách.