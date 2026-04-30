Brutálna vražda Češky v Írsku: Yvetu (†44) dobodali v jej vlastnom dome! Zostali po nej deti

WATERFORD – Pokojná rezidenčná štvrť Grange Heights v írskom meste Waterford sa stala dejiskom nepredstaviteľnej hrôzy. O život tam prišla 44-ročná česká štátna príslušníčka Yveta, ktorá v krajine žila a pracovala takmer dve desaťročia. Podľa dostupných informácií sa stala obeťou mimoriadne surového a zdĺhavého útoku priamo vo svojom príbytku. Polícia už v súvislosti s jej smrťou zadržala muža, ktorého aktuálne podrobuje tvrdým výsluchom.
Krvavý incident sa podľa denníka Irish Independent odohral v pondelok večer okolo 18:15. Privolaní záchranári našli Yvetu v kritickom stave s početnými bodnými ranami. Podľa svedkov bola žena krátko po útoku ešte pri vedomí a snažila sa komunikovať so záchrannými zložkami, no jej stav sa prudko zhoršil a upadla do bezvedomia. Napriek zúfalej snahe lekárov v univerzitnej nemocnici vo Waterforde svojim zraneniam krátko po prevoze podľahla.
Priamo na mieste činu policajti zadržali muža v štyridsiatke, ktorý obeť poznal. Podľa dostupných informácií nejde o írskeho štátneho príslušníka. Muž je momentálne v cele predbežného zaistenia, kde ho vyšetrovatelia vypočúvajú v súvislosti s okolnosťami tohto fatálneho napadnutia. Miesto činu bolo okamžite uzavreté a podrobené detailnej forenznej expertíze.
Správa o smrti Yvety Donovalovej vyvolala vlnu smútku. V tichej štvrti Grange Heights žila dlhé roky a susedia ju opisujú ako veľmi milú, pracovitú ženu a dobrú susedu. Aktívne podporovala charitu vrátane Červeného kríža a hudobné podujatia v meste. Yveta podľa miestnych bývala v dome s niekoľkými dospievajúcimi deťmi.