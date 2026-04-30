Nádherná novinka: Slovenská kráľovná krásy je TEHOTNÁ!

BRATISLAVA - Rodinka sa im rozrastie! Miss Slovensko 2017 Hanka Závodná prežíva najkrajšie obdobie svojho života. K synčekovi čoskoro pribudne súrodenec.
Ryšavá kráska Hanka Závodná ohúrila celé Slovensko už v roku 2017, keď v súťaži Miss Slovensko doslova vytŕčala z radu. Svojou jedinečnosťou a charizmou prevalcovala blondínky, brunetky aj čiernovlásky a odniesla si korunku. Po dlhých 15 rokoch tak na trón zasadla opäť červenovláska.
Odvtedy sa jej život výrazne zmenil. V roku 2023 sa zasnúbila, a to len mesiac pred pôrodom synčeka Matúša. Ten prišiel na svet v lete 2024 a mesiac pred pôrodom bola aj svadba len v kruhu rodiny.
Od týchto krásnych momentov ubehli už dva roky a Hanka má pre fanúšikov ďalšiu radostnú novinku. Na sociálnej sieti sa pochválila záberom od mora, kde v bledých šatách drží na rukách synčeka a druhou rukou si nežne hladí rastúce bruško. „Naša rodinka sa rozrastá,“ odkázala s úsmevom. Zdá sa, že bývalá misska prežíva jedno z najkrajších období svojho života. Foto Hanky s bruškom nájdete v galérii.
