Aj po rokoch sú šmrncovní: Banderas s Melanie 10 rokov po rozvode a... ruka v ruke! Čo sa deje?

LOS ANGELES - Hollywood zostal v šoku! Antonio Banderas a Melanie Griffith, bývalí manželia, ktorých rozvod kedysi zlomil srdcia fanúšikov, boli pristihnutí počas intímneho rodinného večera v Los Angeles. Usmiati, uvoľnení a dokonca držiaci sa za ruky – ide len o priateľstvo, alebo sa medzi nimi opäť niečo deje?
Hollywood opäť ožil jemnou dávkou nostalgie. Antonio Banderas a Melanie Griffith, kedysi jeden z najžiarivejších párov filmového sveta, boli cez víkend spozorovaní v Los Angeles. Bývalí manželia, ktorí sa rozviedli v roku 2015 po takmer dvoch desaťročiach spoločného života, pôsobili prekvapivo uvoľnene a harmonicky. Podľa očitých svedkov dorazili na rodinnú večeru ruka v ruke, usmiati a evidentne naladení na rovnakú vlnu. Ich reč tela naznačovala blízkosť, dôveru a rešpekt, ktorý pretrval aj roky po rozvode.
Atmosféru večera neskôr potvrdil aj samotný herec, keď na sociálnej sieti zverejnil rodinnú fotografiu. Na snímke nechýbala ani ich dcéra Stella, ktorá je dlhodobo považovaná za hlavný dôvod, prečo si dvojica udržiava taký vrúcny vzťah. Práve rodina je podľa viacerých zdrojov tým, čo Antonia a Melanie opakovane spája. Ich vzťah po rozvode býva často označovaný za ukážkový. Obaja sa v minulosti viackrát vyjadrili, že napriek ukončeniu manželstva medzi nimi zostalo silné puto založené na priateľstve, spoločných spomienkach a vzájomnej úcte. Antonio dokonca v jednom z rozhovorov priznal, že Melanie bude vždy súčasťou jeho života.
Dôvod ich nedávneho stretnutia bol podľa dostupných informácií čisto rodinný – išlo o súkromnú večeru v úzkom kruhu, kde nechýbali ani blízki priatelia. Žiadne dramatické návraty ani tajné romániky sa tak nekonajú, no ich spoločné vystúpenie opäť ukázalo, že aj hollywoodske rozchody môžu mať kultivovaný a ľudský rozmer. Aj keď si každý z nich žije vlastný život, ich víkendové stretnutie v Los Angeles pôsobilo ako pripomienka, že niektoré vzťahy sa síce menia, no nikdy úplne nezmiznú.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%