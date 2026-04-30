V korupčnej kauze Syseľ oslobodili dvoch z troch obžalovaných

PEZINOK - V prípade korupčnej kauzy, mediálne známej ako Syseľ, oslobodili spod obžaloby Mariána S. a Miroslava N. Vo štvrtok o tom rozhodol Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku. Odôvodnil to tým, že skutky, ktorých sa mali podľa obžaloby dopustiť, nie sú trestným činom. Alexeja I. uznal súd za vinného z účastníctva na prečine podplácania, za čo mu uložil peňažný trest vo výške 1000 eur. V prípade jeho nezaplatenia mu uložil náhradný trest odňatia slobody vo výmere jedného roka. Rozsudok nie je právoplatný. Prokurátor sa odvolal voči všetkým výrokom rozsudku.
„V zásade nesúhlasím s tým, že by v prípade obžalovaného Mariána S. a Miroslava N. nešlo o trestný čin. To je tá základná, najpodstatnejšia vec,“ odôvodnil podanie odvolania pred novinármi prokurátor Rastislav Hruška. Doplnil, že v prípade Alexeja I. nesúhlasí s právnou kvalifikáciou skutku.
Najvyšší súd SR vrátil vlani v auguste prípad späť na ŠTS s konštatovaním, že pôvodný rozsudok bol nesprávny a mal chyby, najmä pre jeho nejasnosť, neúplnosť skutkových zistení a aj preto, lebo sa súd nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie.
Exposlanec parlamentu Alexej I. mal podľa obžaloby na základe žiadosti svojho známeho požiadať na prelome rokov 2016 a 2017 exsudcu Miroslava N., aby pomohol vybaviť vylúčenie nehnuteľnosti z konkurzu. Bývalý sudca mal za to žiadať najskôr úplatok vo výške 15.000 eur a potom ďalších 5000 eur.
Prvá časť sumy mala byť podľa obžaloby poslaná na účet syna obžalovaného podnikateľa Mariána S. Podnikateľ čelí obžalobe aj za to, že mal prevziať úplatky za zabezpečenie miernejších trestov v dvoch ďalších prípadoch. Všetci už skôr deklarovali, že trvajú na svojej nevine.