Krádež v bratislavskom nákupnom centre: Polícia hľadá muža z FOTO, spoznávate ho?

BRATISLAVA - Bratislavskí policajti žiadajú verejnosť o pomoc v súvislosti s objasňovaním prečinu krádeže zo 17. apríla medzi 19.00 a 19.30 h v jednej z predajní nákupného centra na Einsteinovej ulici v Bratislave. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti muža na priloženej fotografii, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na facebookovom profile polície,“ priblížila Šimková.
