Dominiku nezlomili tréningy ani psychická záťaž: Cibulková o tom, čo doteraz pred všetkými tajila

BRATISLAVA - Dominika Cibulková otvorene o kariére, panických záchvatoch aj živote po tenise: Exkluzív prinesie úprimný návrat k jej príbehu.
Štvrtá epizóda relácie Exkluzív prinesie divákom silný a osobný rozhovor s Dominikou Cibulkovou. Bruno Ciberej sa s ňou po rokoch opäť stretol a tentoraz nepôjde len o spomienky na tenisové triumfy, ale aj o otvorenú výpoveď o živote po kariére, podnikaní, sociálnych sieťach, chudnutí, verejnej kritike či o tom, prečo sa rozhodla prehovoriť aj k politike.
Relácia je aj návratom do minulosti, keď Bruno Ciberej s Dominikou robil rozhovor ešte dávno pred jej najväčšími úspechmi. Už vtedy bolo jasné, že má v sebe výnimočnú tvrdohlavosť a vnútorný pohon. Ako sama v Exkluzíve priznáva, od začiatku počúvala, že je na veľký tenis primalá a že to ďaleko nedotiahne. O to viac ju to hnalo dopredu. Práve táto vnútorná sila ju neskôr dostala až medzi najlepšie hráčky sveta.
Dominika však hovorí aj o tom, ktoré obdobie bolo pre ňu najťažšie. Rok 2017 opisuje ako čas, keď sa zo vstupu na kurty stala psychická záťaž a objavili sa panické záchvaty. Neskôr prišlo rozhodnutie ukončiť kariéru a začať úplne novú etapu života. Exkluzív však ukáže, že koniec športovej dráhy neznamenal koniec ambícií. Naopak. Dominika dnes otvorene hovorí o investíciách, tenisovej akadémii, sociálnych sieťach aj o tom, ako si buduje ďalšiu kariéru mimo kurtu. Exkluzív sa nevyhne ani citlivejšej téme — jej verejnému politickému postoju. Dominika o ňom hovorí otvorene a bez uhýbania. Prevedčíte sa o tom sami pri sledovaní relácie Exkluziv vo štvrtok o 21.50 na JOJke.