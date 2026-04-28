Koniec trápenia v kolónach: Nad zemou na D2 pri Bratislave vyrastie unikátna kruhová križovatka!

BRATISLAVA – Cestovanie zo Záhoria do hlavného mesta dostane nový rozmer. Na vyťaženej diaľnici D2 vyrastie unikátna mimoúrovňová križovatka. Projekt za takmer 17 miliónov eur má ambíciu vyriešiť jeden z najväčších problémov regiónu – nekonečné kolóny kamiónov, ktoré dnes prechádzajú priamo stredom Malaciek. Minister dopravy Jozef Ráž už poklepal základný kameň a odhalil, kedy sa do zeme zahryznú prvé bagre.
Nová križovatka D2-Rohožník nebude len obyčajným pripojením. Pôjde o moderné technické riešenie, kde priamo nad diaľnicou vznikne kruhový objazd na mostoch. Ten umožní vodičom plynulé napojenie na D2 v oboch smeroch.
„Je to síce stavba menšieho rozsahu, no s o to väčším významom pre región,“ vyhlásil minister dopravy Jozef Ráž. Celý projekt zhltne takmer 17 miliónov eur, pričom dobrou správou je, že ho takmer v plnej výške zafinancuje Európska únia z eurofondov. Okrem samotnej križovatky pribudnú aj dva nové mosty a 1,5 kilometra protihlukových stien.
Malacky si konečne vydýchnu
Najväčšiu radosť z novej stavby majú obyvatelia Malaciek. Dnes totiž ťažké kamióny z neďalekej cementárne v Rohožníku prechádzajú priamo obývanou časťou mesta, dokonca v tesnej blízkosti nemocnice. Nová križovatka umožní tento tranzit odkloniť priamo na diaľnicu ešte pred vstupom do mesta.
Podľa primátora Malaciek Juraja Říhu ide o vyústenie viac ako desaťročného úsilia. „Je to dôkaz pre tých, ktorí už neverili, že sa podarí v Malackách znížiť tranzit kamiónovej dopravy,“ uviedol primátor. Bonusom bude aj strategické prepojenie vojenského letiska Kuchyňa na diaľničnú sieť.
Hoci bol základný kameň už poklepaný, vodiči si na samotné stroje ešte chvíľu počkajú. Aktuálne prebieha projektová príprava a získavanie stavebných povolení. Samotný štart prác je naplánovaný na jar 2027. Stavba by mala trvať približne tri roky (1 000 dní).
Motoristi sa prirodzene obávajú kolón počas výstavby priamo na D2. Šéf Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček sa však snaží emócie krotiť: „Budeme sa snažiť, aby obmedzenia boli krátkodobé a termínovali sa najmä na nočné hodiny,“ uviedol s tým, že pri premosteniach využijú skúsenosti z rozširovania diaľnice D1 pri Bratislave.