Nedeľa26. apríl 2026, meniny má Jaroslava, zajtra Jaroslav

Zabudnite na teplé slnečné lúče: Arktický vietor už dnes roztáča v Európe mrazivú RULETU, katastrofálne následky!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (4)
(Zdroj: wxcharts.com, gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Na Európu sa rúti výrazné ochladenie, ktoré môže spôsobiť vážne problémy najmä v poľnohospodárstve. Silný arktický prúd vzduchu prinesie v najbližších dňoch prudký pokles teplôt, a to predovšetkým do východnej a juhovýchodnej časti kontinentu. Odborníci upozorňujú, že takýto vývoj môže negatívne ovplyvniť aktuálnu vegetačnú sezónu a spôsobiť značné škody.

Podľa portálu Severe Weather Europe začne do tejto oblasti prúdiť studený arktický vzduch, ktorý stlačí teploty o 10 až 15 stupňov Celzia pod dlhodobý priemer. Najviac zasiahnuté majú byť najmä časti Poľska, Bieloruska, západnej Ukrajiny, sever Slovenska a severozápad Ruska.

Toto sa na prahu mája nestáva, v strehu by mali byť hlavne farmári

Chladná masa vzduchu sa však nezastaví len tam. Postupne sa presunie ďalej na juh cez východnú Európu až na Balkán a k Čiernemu moru. Meteorológovia upozorňujú, že ide o pomerne výnimočný jav na začiatok mája. "Teploty budú o 10 až 15 stupňov Celzia pod normálom, čo je pre toto obdobie zriedkavé a pomerne extrémne," zdôrazňujú odborníci.

Najväčšie obavy majú poľnohospodári. Ranné mrazy totiž môžu spôsobiť nenávratné škody na úrode. Ohrozené sú najmä vinice a ovocné sady, predovšetkým na Balkánskom polostrove. Odborníci varujú, že škody môžu byť rozsiahle, v niektorých prípadoch až katastrofálne.

Zabudnite na teplé slnečné
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Getty Images)

Situáciu môže ešte zhoršiť sneženie, ktoré sa očakáva vo viacerých oblastiach. Zasiahnuť by malo najmä stredné Turecko, Rumunsko a Poľsko. Meteorológovia preto vyzývajú farmárov, aby dôsledne sledovali aktuálne predpovede a pripravili sa na možné riziká.

Zabudnite na teplé slnečné
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: wxcharts.com)

Udrú na apríl nevídané chlady

Aj na Slovensku a v Česku treba počítať s chladnými ránami. Teploty sa môžu vo štvrtok a piatok pohybovať okolo bodu mrazu, miestami aj mierne pod ním. V našom regióne môžu ranné minimá klesnúť až na -3 stupne Celzia.

Zabudnite na teplé slnečné
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Getty Images)

Od budúceho piatka sa však začne postupne otepľovať. Hoci sa prízemné mrazíky môžu ešte lokálne objaviť, denné teploty už vystúpia nad 20 stupňov Celzia.

Zlom príde po budúcom víkende, kedy by mrazy mali definitívne ustúpiť a nočné teploty sa dostanú výrazne nad nulu. Na konci týždňa môže byť v noci okolo 10 stupňov Celzia a v nedeľu sa očakávajú letné hodnoty až do 25 stupňov Celzia.

Viac o téme: PočasieŠkodyHrozbaArktický vzduchEurópa
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Mráz opäť udrie aj
Mráz opäť udrie aj túto noc: V ohrození je celé Slovensko
Domáce
Apríl sa znova ukáže:
Apríl sa znova ukáže: Teploty vystrelia prudko NAHOR, ale... Studený front zničí víkendové plány! Príde aj SNEH
Domáce
Ďalší OBRAT v počasí:
Ďalší OBRAT v počasí: Teploty vyletia vysoko, v TENTO večer príde studená sprcha! Búrky, dážď a mráz
Domáce
FOTO Počasie sa zbláznilo: Aprílová
Počasie sa zbláznilo: Aprílová vlna horúčav prepíše históriu! Slovensko však čaká mrazivý šok
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Posledné predstavenie Ďurovčíkovej manželky Barbory: Veľká rozlúčka s kariérou!
Posledné predstavenie Ďurovčíkovej manželky Barbory: Veľká rozlúčka s kariérou!
Prominenti
Na hrade v Starej Ľubovni otvorili novú sezónu
Na hrade v Starej Ľubovni otvorili novú sezónu
Správy
Slávnostné otvorenie novej sezóny Detskej historickej železnice v Košiciach
Slávnostné otvorenie novej sezóny Detskej historickej železnice v Košiciach
Správy

Domáce správy

FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce
Mráz opäť udrie aj
Mráz opäť udrie aj túto noc: V ohrození je celé Slovensko
Domáce
Jozef Ráž mladši
Ráž otvoril novú cyklotrasu: Chorvátsky Grob prepojili s Čiernou Vodou
Domáce
Folklórna skupina Očovan chystá veľkolepé oslavy 90. výročia už na jeseň
Folklórna skupina Očovan chystá veľkolepé oslavy 90. výročia už na jeseň
Banská Bystrica

Zahraničné

Šialená naháňačka: Mladík (16)
Šialená naháňačka: Mladík (16) si užíval jazdu električkou na čierno, zbabelý a zbesilý útek k balíkom sena!
Zahraničné
FOTO Sociálnymi sieťami koluje mapa
Česi sa s tým nemaznajú, TÁTO mapa Prahy sa stala virálnou! POZRITE na tie názvy a hneď pri ruskej ambasáde
Zahraničné
Novinka v streľbe vo
Novinka v streľbe vo Washingtone: Útočník podľa Trumpa napísal protikresťanský manifest
Zahraničné
FOTO Ukrajina si pripomína katastrofu,
Ukrajina si pripomína katastrofu, ktorá zmenila svet: V národnom múzeu v Černobyle otvorili novú expozíciu
Zahraničné

Prominenti

Victoria Beckham
Victoria Beckham zlízla poriadnu kritiku za jej večne kamennú tvár: Prečo sa, preboha, neusmeje?!
Zahraniční prominenti
Rivalita u žien? Slovenské
Rivalita u žien? Slovenské herečky v tom majú jasno... Berie nám to energiu!
Domáci prominenti
Desperado
Totálne zmenený Desperado mieri do ringu: Chce naložiť adoptívnemu synovi!
Domáci prominenti
Kylie Jenner
Škandál v slávnej rodine, Kylie Jenner čelí žalobe! Zamestnankyňa prehovorila o toxickom pekle
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

KONIEC prekvapeniam v posteli?
KONIEC prekvapeniam v posteli? Expert odhalil systém, ako odhadnúť MUŽSKÉ TAJOMSTVO cez oblečenie!
Zaujímavosti
Revolúcia v liečbe artrózy?
Revolúcia v liečbe artrózy? Experimentálny liek dokázal obnoviť kĺby už za niekoľko týždňov
vysetrenie.sk
Vyhral 50-tisíc dolárov, no
Vyhral 50-tisíc dolárov, no jeho reakcia svet šokovala: Budete prekvapení, čo plánuje urobiť ďalej!
Zaujímavosti
Kosil trávu pri ceste,
Kosil trávu pri ceste, keď zbadal niečo lesklé: OSEM TEHLIČIEK mu zmenilo život a NIKTO NEVIE, ako sa tam vzali!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce
Uvažujete nad zmenou banky
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce
Zdroj: Henima
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
plnielanu.sk
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Posledná chmeľnica na Slovensku bojuje o prežitie: Pomôže táto novinka?
Domáce

Ekonomika

Padol rekord na realitnom trhu: Najdrahší byt všetkých čias kúpil ukrajinský miliardár! (foto)
Padol rekord na realitnom trhu: Najdrahší byt všetkých čias kúpil ukrajinský miliardár! (foto)
Smutné výročie Černobyľu: Ako sa to mohlo stať? Pozrite si najväčšiu jadrovú katastrofu na záberoch, z ktorých mrazí! (foto)
Smutné výročie Černobyľu: Ako sa to mohlo stať? Pozrite si najväčšiu jadrovú katastrofu na záberoch, z ktorých mrazí! (foto)
SOI varuje pred bicyklom zo známeho obchodu: Radšej na ňom nejazdite!
SOI varuje pred bicyklom zo známeho obchodu: Radšej na ňom nejazdite!
Viete rozlúštiť bežne používané skratky ako DPH, HDP či IBAN? Otestujte sa! (kvíz)
Viete rozlúštiť bežne používané skratky ako DPH, HDP či IBAN? Otestujte sa! (kvíz)

Šport

Najväčšie derby rozhodol jediný gól: Slovan dobyl Trnavu a obhajobu titulu má na dosah
Najväčšie derby rozhodol jediný gól: Slovan dobyl Trnavu a obhajobu titulu má na dosah
Niké liga
Aj Kelemen a Čerešňák v Česku píšu históriu: Pardubice po 14 rokoch siahajú na majstrovský titul
Aj Kelemen a Čerešňák v Česku píšu históriu: Pardubice po 14 rokoch siahajú na majstrovský titul
Tipsport ELH
Stratili trojgólové vedenie: Slovan mal titul na dosah, Nitra zrušila majstrovské oslavy belasých
Stratili trojgólové vedenie: Slovan mal titul na dosah, Nitra zrušila majstrovské oslavy belasých
Tipsport liga
VIDEO Gólový uragán v Bratislave: Česko totálne zdemolovalo súpera a kraľuje skupine
VIDEO Gólový uragán v Bratislave: Česko totálne zdemolovalo súpera a kraľuje skupine
MS v hokeji do 18 rokov

Auto-moto

Mesto Komárno navrhlo v súvislosti s opravou Vážskeho mosta balík opatrení
Mesto Komárno navrhlo v súvislosti s opravou Vážskeho mosta balík opatrení
Doprava
Nitriansky kraj zrekonštruoval most na ceste III. triedy
Nitriansky kraj zrekonštruoval most na ceste III. triedy
Doprava
TEST: BMW X3 M50i xDrive - dlhý názov pre vašu radosť, váš Bavor!
TEST: BMW X3 M50i xDrive - dlhý názov pre vašu radosť, váš Bavor!
Klasické testy
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
Doprava

Kariéra a motivácia

E-mailová etiketa v ére „všetko je urgentné“: Ako komunikovať a nezblázniť sa
E-mailová etiketa v ére „všetko je urgentné“: Ako komunikovať a nezblázniť sa
Motivácia a produktivita
Ako skĺbiť starostlivosť o blízkych s kariérou bez vyhorenia
Ako skĺbiť starostlivosť o blízkych s kariérou bez vyhorenia
Prostredie práce
Osobná značka zamestnanca na LinkedIn: Kde je hranica medzi slobodou a lojalitou?
Osobná značka zamestnanca na LinkedIn: Kde je hranica medzi slobodou a lojalitou?
Networking
Prvý deň v novej práci: Ako prežiť „nováčikovskú trému“ a urobiť dobrý dojem
Prvý deň v novej práci: Ako prežiť „nováčikovskú trému“ a urobiť dobrý dojem
Mám prácu

Varenie a recepty

U nás túto omáčku voláme TEKUTÉ ZLATO. Ideálna na šťavnaté kuracie mäso.
U nás túto omáčku voláme TEKUTÉ ZLATO. Ideálna na šťavnaté kuracie mäso.
Tvarohové rezy s jahodami. Dezert, ktorý si zamilujete na prvé ochutnanie.
Tvarohové rezy s jahodami. Dezert, ktorý si zamilujete na prvé ochutnanie.
Kakaová roláda bez múky? Vyskúšajte bezlepkovú roládu s tvarohovým krémom a jahodami!
Kakaová roláda bez múky? Vyskúšajte bezlepkovú roládu s tvarohovým krémom a jahodami!
Koláče a torty
Zabudnite na suché kuracie! Plnené kuracie kapsy posunú váš obed na vyšší level.
Zabudnite na suché kuracie! Plnené kuracie kapsy posunú váš obed na vyšší level.
Kuracie prsia

Technológie

4 skryté AI funkcie v Samsung telefónoch: Nadávam si, že som ich doteraz nepoužíval. Zásadne mi zjednodušili používanie mobilu
4 skryté AI funkcie v Samsung telefónoch: Nadávam si, že som ich doteraz nepoužíval. Zásadne mi zjednodušili používanie mobilu
Návody
Vedci vytvorili živého biologického robota s nervovými bunkami. Nemá batériu ani čip a pohybuje sa inak než všetky bioboty pred ním
Vedci vytvorili živého biologického robota s nervovými bunkami. Nemá batériu ani čip a pohybuje sa inak než všetky bioboty pred ním
Veda a výskum
Vedci vyriešili 100-ročnú záhadu gumy. Konečne vieme, prečo pneumatiky unesú aj plne naložené lietadlo
Vedci vyriešili 100-ročnú záhadu gumy. Konečne vieme, prečo pneumatiky unesú aj plne naložené lietadlo
Veda a výskum
Diabetes 2. typu môže začínať hlbšie, než sme si mysleli. Vedci našli v bunkách pankreasu skryté prepínače inzulínu
Diabetes 2. typu môže začínať hlbšie, než sme si mysleli. Vedci našli v bunkách pankreasu skryté prepínače inzulínu
Veda a výskum

Bývanie

Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to
Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma

Pre kutilov

Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
Záhrada
Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Izbové rastliny
Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Okrasná záhrada
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Je to moja vina alebo priateľky? O chvíľu sa mi narodí dieťa s inou ženou, ako som chcel
Partnerské vzťahy
Je to moja vina alebo priateľky? O chvíľu sa mi narodí dieťa s inou ženou, ako som chcel
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Šialená naháňačka: Mladík (16)
Zahraničné
Šialená naháňačka: Mladík (16) si užíval jazdu električkou na čierno, zbabelý a zbesilý útek k balíkom sena!
Sociálnymi sieťami koluje mapa
Zahraničné
Česi sa s tým nemaznajú, TÁTO mapa Prahy sa stala virálnou! POZRITE na tie názvy a hneď pri ruskej ambasáde
Komplikovaná cesta do Moskvy
Domáce
Komplikovaná cesta do Moskvy a novinári na návšteve v paláci: MEME stránky si opäť zgustli na politikoch!
Zabudnite na teplé slnečné
Domáce
Zabudnite na teplé slnečné lúče: Arktický vietor už dnes roztáča v Európe mrazivú RULETU, katastrofálne následky!

Ďalšie zo Zoznamu