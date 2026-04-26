Zabudnite na teplé slnečné lúče: Arktický vietor už dnes roztáča v Európe mrazivú RULETU, katastrofálne následky!

BRATISLAVA - Na Európu sa rúti výrazné ochladenie, ktoré môže spôsobiť vážne problémy najmä v poľnohospodárstve. Silný arktický prúd vzduchu prinesie v najbližších dňoch prudký pokles teplôt, a to predovšetkým do východnej a juhovýchodnej časti kontinentu. Odborníci upozorňujú, že takýto vývoj môže negatívne ovplyvniť aktuálnu vegetačnú sezónu a spôsobiť značné škody.
Podľa portálu Severe Weather Europe začne do tejto oblasti prúdiť studený arktický vzduch, ktorý stlačí teploty o 10 až 15 stupňov Celzia pod dlhodobý priemer. Najviac zasiahnuté majú byť najmä časti Poľska, Bieloruska, západnej Ukrajiny, sever Slovenska a severozápad Ruska.
Toto sa na prahu mája nestáva, v strehu by mali byť hlavne farmári
Chladná masa vzduchu sa však nezastaví len tam. Postupne sa presunie ďalej na juh cez východnú Európu až na Balkán a k Čiernemu moru. Meteorológovia upozorňujú, že ide o pomerne výnimočný jav na začiatok mája. "Teploty budú o 10 až 15 stupňov Celzia pod normálom, čo je pre toto obdobie zriedkavé a pomerne extrémne," zdôrazňujú odborníci.
Najväčšie obavy majú poľnohospodári. Ranné mrazy totiž môžu spôsobiť nenávratné škody na úrode. Ohrozené sú najmä vinice a ovocné sady, predovšetkým na Balkánskom polostrove. Odborníci varujú, že škody môžu byť rozsiahle, v niektorých prípadoch až katastrofálne.
Situáciu môže ešte zhoršiť sneženie, ktoré sa očakáva vo viacerých oblastiach. Zasiahnuť by malo najmä stredné Turecko, Rumunsko a Poľsko. Meteorológovia preto vyzývajú farmárov, aby dôsledne sledovali aktuálne predpovede a pripravili sa na možné riziká.
Udrú na apríl nevídané chlady
Aj na Slovensku a v Česku treba počítať s chladnými ránami. Teploty sa môžu vo štvrtok a piatok pohybovať okolo bodu mrazu, miestami aj mierne pod ním. V našom regióne môžu ranné minimá klesnúť až na -3 stupne Celzia.
Od budúceho piatka sa však začne postupne otepľovať. Hoci sa prízemné mrazíky môžu ešte lokálne objaviť, denné teploty už vystúpia nad 20 stupňov Celzia.
Zlom príde po budúcom víkende, kedy by mrazy mali definitívne ustúpiť a nočné teploty sa dostanú výrazne nad nulu. Na konci týždňa môže byť v noci okolo 10 stupňov Celzia a v nedeľu sa očakávajú letné hodnoty až do 25 stupňov Celzia.