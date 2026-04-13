Len kosť a koža! Beckhamova nevesta šokuje svojím zjavom! Naozaj má anorexiu?

LONDÝN - Fanúšikovia neskrývajú obavy o manželku Brooklyna Beckhama. Nicola totiž vyvoláva rozruch svojou extrémnou štíhlosťou. Môže za to Victoria?
Manželstvo Nicoly Peltz Beckham (31) a Brooklyn Beckhama (27) je síce plné lásky, no vzťahy v rodine nie sú úplne ideálne. Mladá herečka si doteraz nenašla cestu k svojej známej svokre Victorii, no najnovšie však fanúšikov znepokojuje niečo iné – jej výrazne nízka váha. Mnohí vidia súvis s jej vychudnutým zjavom práve s nevydareným vzťahom s Brooklynovými prominentnými rodičmi.
Manželka Brooklyna Beckhama sa herectvu venuje už dlhé roky a má silnú fanúšikovskú základňu, a to najmä na sociálnych sieťach. Práve tam však v poslednom čase vyvoláva obavy svojím vzhľadom. Hoci bola Nicola vždy veľmi štíhla, jej najnovšie fotografie vyvolali diskusie o tom, či netrpí poruchou príjmu potravy, konkrétne anorexiou.
Herečka sa údajne rozhodla upraviť svoju váhu kvôli úlohe baletky Margo v pripravovanom filme. Súčasťou prípravy je náročný tréning, no jej fyzická premena už podľa niektorých zašla priďaleko. Objavili sa dokonca špekulácie, že by mohla využívať injekcie na chudnutie. Iní zas naznačujú, že za jej stav môže pretrvávajúce napätie vo vzťahu s Victoriou Beckham.
„Si naozaj krásna, ale až príliš chudá! Nie je to zdravé,“ odkazujú jej fanúšikovia v komentároch. Ľudia z jej blízkeho okolia však tvrdia, že Nicola používanie injekcií na chudnutie rázne poprela.
Nicola Peltz, dnes známa ako Nicola Beckham, vyrastala v mimoriadne privilegovanom prostredí. Pochádza z bohatej rodiny – narodila sa v New Yorku ako jedno z desiatich detí miliardára Nelsona Peltza (83). Jej otec je úspešný investor, ktorého majetok sa podľa magazínu Forbes odhaduje na viac než 1,6 miliardy dolárov. Jeho spoločnosť Trian Fund Management spravuje aktíva v hodnote približne 8,5 miliardy dolárov. V roku 2017 sa Nelson Peltz umiestnil na 22. priečke rebríčka najlepšie zarábajúcich manažérov hedgeových fondov.
Nicola má spolu deväť súrodencov. Jej otec má z prvého manželstva s Cynthiou Abramsovou dve deti, pričom sa rozviedli v roku 1981. O štyri roky neskôr sa oženil s modelkou Claudiou Heffnerovou (70), s ktorou má ďalších osem detí vrátane Nicoly, narodenej v roku 1995. Vďaka rodinnému zázemiu a finančným možnostiam si mohla dovoliť rozvíjať kariéru a životný štýl, aký by bol pre bežného človeka len ťažko dosiahnuteľný. A zrejme aj randiť s o štyri roky mladším Brooklynom.