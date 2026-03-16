Ľadová sprcha pre Victoriu Beckham: Verejné vyznanie od Brooklyna SVOKRE... Mamu ODIGNOROVAL!

LOS ANGELES/LONDÝN - V rodine Beckhamovcov to stále vrie. Najstarší syn slávneho páru, Brooklyn Beckham, opäť prilial olej do ohňa rodinného konfliktu. Na britský Deň matiek totiž úplne odignoroval svoju mamu Victoriu Beckham – namiesto toho verejne vychválil svoju svokru Claudiu Peltz.

Brooklyn, ktorý sa v posledných rokoch snaží presadiť ako kuchár, zverejnil na sociálnych sieťach oneskorené narodeninové blahoželanie pre mamu svojej manželky Nicoly Peltz. K fotografii Nicoly a jej mamy Claudie, ktorá 12. marca oslávila 71 rokov, napísal dojímavý odkaz: „Všetko najlepšie najlepšej svokre. Veľmi ťa ľúbim a dúfam, že si mala úžasný deň.“

O to viac fanúšikov zarazilo, že počas britského Dňa matiek si Brooklyn na vlastnú mamu nespomenul ani jediným slovom. Victoriu však podporil zvyšok rodiny. Na sociálnych sieťach jej vyznal lásku manžel David Beckham a pridali sa aj ich ďalšie deti – Romeo, Cruz a najmladšia Harper.

Napätie medzi Brooklynom a jeho slávnymi rodičmi pritom nie je žiadnou novinkou. Konflikt medzi nimi sa vlečie už dlhší čas a začiatkom roka ho Brooklyn ešte viac vyhrotil ostrým vyhlásením na sociálnych sieťach. „Prvýkrát v živote sa postavím sám za seba. Celý život moji rodičia kontrolovali to, ako sa o našej rodine píše v médiách,“ napísal vtedy. Zároveň tvrdil, že jeho rodičia údajne šírili nepravdivé informácie, aby si udržali dobrý obraz na verejnosti.

Brooklyn dokonca obvinil Victoriu a Davida aj z toho, že sa snažili narušiť jeho vzťah s Nicolou Peltz, s ktorou začal chodiť v roku 2019. Podľa jeho slov mala Victoria na poslednú chvíľu zrušiť výrobu Nicoliných svadobných šiat, hoci ich sama navrhla. Nevesta si tak musela narýchlo zháňať iné. Tým sa však kontroverzie neskončili. Brooklyn tiež tvrdil, že jeho mama mala počas svadby v apríli 2022 prerušiť jeho prvý tanec s Nicolou. Samotná Nicola, známa zo seriálu Bates Motel, sa k rodinnému konfliktu verejne takmer vôbec nevyjadruje a snaží sa držať bokom.

Najnovšie Brooklyn nereagoval ani na narodeninové priania od svojich rodičov, ktoré mu venovali začiatkom mesiaca. Zdá sa tak, že napätie v rodine Beckhamovcov ani zďaleka neutícha. Nádej na zmierenie však stále existuje. Brooklynov brat Cruz totiž nedávno počas prechádzky v Paríži priznal, že by si veľmi želal, aby sa rodina opäť dala dokopy.

Šéf PPA a minister vystúpili na tlačovej konferencii proti tvrdeniam mimovládnej organizácie
Prezentácia nových prvkov a vybavenia v Škole v prírode
Župan Juraj Droba: Problémy stanice Nivy nie sú spôsobené župou
Jedno za druhým: Polícia zverejnila šialené zábery, VIDEO autá sa rútili cez priecestie, aj keď svietila červená!
Fico hovoril s Antóniom Costom o obnovení toku ropy cez Družbu! Skritizoval Zelenského aj Európsku komisiu
Obyvatelia kričia DOSŤ! 100-tisíc návštevníkov ročne, status UNESCO ako prekliate: Urobili z nás turistickú zoo
Polícia v Lučenci zadržala dvojicu zlodejov pri vlámaní do bývalej čističky – nebol to ich prvý čin
Stretnutie Trumpa a Si Ťin-pchinga sa pravdepodobne odloží
Česká vláda prijala novelu, podľa ktorej sa cudzinci z EÚ budú musieť registrovať
Nová služba cestovky pobúrila Čechov: Viacerí ostali zaskočení! Zisťovali sme, či sa to týka aj Slovákov
Príčina leteckej tragédie odhalená: 179 ľudí zomrelo kvôli šetreniu peňazí
Diváci sklamaní z VYPADNUTIA Hospodárovej: Z kola von mali ísť radšej TÍTO!
Obrovský ÚSPECH susedného Česka: Po 30 rokoch získali prestížneho OSCARA!
DRÁMA po Oscaroch: KONFLIKT ocenenej herečky s ochrankou... Došlo k fyzickému kontaktu!
Keď ho uvidela, zostala v šoku: Majiteľka prišla po svojho pudla, no v salóne našla TOTO!
Nikto nechápe, ako sa tam dostal: Zvierací ČIERNY PASAŽIER prežil dvojtýždňovú plavbu cez oceán na lodi s autami!
Tajomné zelené svetlo: Najväčšiu železničnú tragédiu v dejinách Československa obostiera záhada
Smäd je len špička ľadovca: Ak máte TENTO problém v ústach, vaše srdce a mozog sú v NEBEZPEČENSTVE!
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Ekonomický reštart v podaní SaS: Návrat k rovnej dani aj nulová daň zo zisku!
Kaštieľ v Rusovciach postupne ožíva: Pozrite sa, ako napreduje rekonštrukcia! (foto)
Krutá daň za chyby vlády: Tretina konsolidačných úspor vyjde nazmar, rozpočtová rada varuje pred ďalším uťahovaním opaskov!
Predali ste byt alebo dom? Pozor, príjem možno musíte zdaniť! Tu je všetko, čo potrebujete vedieť (poradňa)

Vek a šediny neoklameš, zmluva čoskoro vyprší: Ukončí Ovečkin kariéru V NHL a vráti sa do domov?
VIDEO Weiss po prehre so Žilinou: Neviem to nazvať inak ako fraška, toto si dovoliť voči Slovanu...
Čína V SPÄTNOM ZRKADLE: Ohňostroje Ferrari, katastrofa McLarenu a potvrdil Antonelli titulový potenciál?
Kapitán belasých reaguje na hnev a kritiku fanúšikov: Toto určite nie sú štandardy Slovana
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
Jazyk vysokej inteligencie: 8 fráz, ktorými okamžite zvýšite úroveň svojej komunikácie
Test mentálnej odolnosti: Ak odpoviete „áno“ na týchto 8 otázok, zvládnete v kariére čokoľvek
Máte tetovanie a hľadáte si prácu? Ako to môže v dnešnej dobe ovplyvniť váš pohovor
Kávovar ako najdôležitejšie miesto vo firme? Vedci potvrdili, že to nie je len o kofeíne
Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Ovocná bublanina našich babičiek
Celestínske rezance: Skvelé do vývaru a zvládne ich každý
Polievka z medvedieho cesnaku: 3 recepty, ktoré chutia jarou
Vedci práve objavili možný chýbajúci článok reťazca, ktorý viedol k vzniku života na Zemi
Straty ruských tankov prudko klesli. Analytici hovoria o zmene taktiky
Astronómovia zaznamenali najjasnejší FRB záblesk všetkých čias: Výpadok elektriny im pomohol presnejšie odhaliť jeho zdroj
Americká armáda nasadzuje AI rýchlejšie, než ju stíha testovať. Analýza varuje, že chyby algoritmov môžu stáť životy nevinných ľudí
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?
Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte

5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
Zanedbaný kút premenila na grilovací raj: Daniela si poradila s betónom aj dlažbou
Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Toto zabíja aj silné manželstvá: Začína sa to úplne nevinne a väčšina párov si to nevšimne
