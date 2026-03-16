Ľadová sprcha pre Victoriu Beckham: Verejné vyznanie od Brooklyna SVOKRE... Mamu ODIGNOROVAL!

LOS ANGELES/LONDÝN - V rodine Beckhamovcov to stále vrie. Najstarší syn slávneho páru, Brooklyn Beckham, opäť prilial olej do ohňa rodinného konfliktu. Na britský Deň matiek totiž úplne odignoroval svoju mamu Victoriu Beckham – namiesto toho verejne vychválil svoju svokru Claudiu Peltz.
Brooklyn, ktorý sa v posledných rokoch snaží presadiť ako kuchár, zverejnil na sociálnych sieťach oneskorené narodeninové blahoželanie pre mamu svojej manželky Nicoly Peltz. K fotografii Nicoly a jej mamy Claudie, ktorá 12. marca oslávila 71 rokov, napísal dojímavý odkaz: „Všetko najlepšie najlepšej svokre. Veľmi ťa ľúbim a dúfam, že si mala úžasný deň.“
O to viac fanúšikov zarazilo, že počas britského Dňa matiek si Brooklyn na vlastnú mamu nespomenul ani jediným slovom. Victoriu však podporil zvyšok rodiny. Na sociálnych sieťach jej vyznal lásku manžel David Beckham a pridali sa aj ich ďalšie deti – Romeo, Cruz a najmladšia Harper.
Napätie medzi Brooklynom a jeho slávnymi rodičmi pritom nie je žiadnou novinkou. Konflikt medzi nimi sa vlečie už dlhší čas a začiatkom roka ho Brooklyn ešte viac vyhrotil ostrým vyhlásením na sociálnych sieťach. „Prvýkrát v živote sa postavím sám za seba. Celý život moji rodičia kontrolovali to, ako sa o našej rodine píše v médiách,“ napísal vtedy. Zároveň tvrdil, že jeho rodičia údajne šírili nepravdivé informácie, aby si udržali dobrý obraz na verejnosti.
Brooklyn dokonca obvinil Victoriu a Davida aj z toho, že sa snažili narušiť jeho vzťah s Nicolou Peltz, s ktorou začal chodiť v roku 2019. Podľa jeho slov mala Victoria na poslednú chvíľu zrušiť výrobu Nicoliných svadobných šiat, hoci ich sama navrhla. Nevesta si tak musela narýchlo zháňať iné. Tým sa však kontroverzie neskončili. Brooklyn tiež tvrdil, že jeho mama mala počas svadby v apríli 2022 prerušiť jeho prvý tanec s Nicolou. Samotná Nicola, známa zo seriálu Bates Motel, sa k rodinnému konfliktu verejne takmer vôbec nevyjadruje a snaží sa držať bokom.
Najnovšie Brooklyn nereagoval ani na narodeninové priania od svojich rodičov, ktoré mu venovali začiatkom mesiaca. Zdá sa tak, že napätie v rodine Beckhamovcov ani zďaleka neutícha. Nádej na zmierenie však stále existuje. Brooklynov brat Cruz totiž nedávno počas prechádzky v Paríži priznal, že by si veľmi želal, aby sa rodina opäť dala dokopy.