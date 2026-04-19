Tiahne jej na 80, ale: Aha, ako vyzerala Meryl Streep za mlada... Neuveríte vlastným očiam!

LOS ANGELES - Miranda Priestlyová je späť! Film Diabol nosí Pradu 2 uzrie čoskoro svetlo sveta. No viete ako vyzerala Meryl Streep (76) za mlada? Pozrite. Neuveríte vlastným očiam!
Hollywood sa bojí MIRANDY! Meryl Streep sa vracia do úlohy, ktorá ju totálne ZNIČILA!
Meryl Streep má blízko k 80. narodenínám, no v jej veku vyzerá viac než skvele. Všetci ju poznáme ako výbornú herečku a Slováci ju majú zafixovanú najmä ako prísnu šéfredaktorku módneho magazínu Runway Mirandu Priestlyovú. Za túto úlohu získala Zlatý glóbus a 14 nominácií na Oscara. A možno sa to v blízkej budúcnosti aj zopakuje. Režiséri si totiž prichystali pre priaznivcov tohto filmu pokračovanie. Počin bude mať premiéru už 30. apríla. Druhý film prichádza po 20 rokoch a na celom svete ho už fanúšikovia túžobne očakávajú.
Posledné obdobie je Meryl veľmi zaneprázdená a chodí z jednej tlačovej konferencie na druhú. Spolu s Anne Hathaway v Mexiku odštartovali celosvetové turné k spomínanému filmu. Mexiko City bolo prvou zastávkou turné, ktoré bude pokračovať v Tokiu, Soule a Šanghaji, po čom bude nasledovať svetová premiéra filmu v New Yorku a európska premiéra v Londýne. No a zakaždým to Meryl pristane. Pozrite, ako aktuálne herečka vyzerá. Tipovali by ste jej, že v júni oslávi 77. narodeniny?
Máme pre vás fotku aj z mladosti. Všetci ju poznáme ako blondínku, no ani ona sa nevyhla v minulosti experimentom s vlasmi a prefarbila sa na hnedo, ale aj ryšavo. Ako školopovinné dievča vraj vyzerala skôr ako okuliarnatý chlapec. No, ale zo škaredého káčatka vyrástla charizmatická žena, ktorá bola obsadzovaná do jednej úlohy za druhou. Vo filmoch sa začali objavovať už v druhej polovici 70. rokov.
