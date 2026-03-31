Zranenie novej Lary Croft: Natáčanie Tomb Raidera museli stopnúť!

LOS ANGELES - Fanúšikovia sú v strachu! Výroba pokračovania legendárnej Lary Croft s hviezdou Game of Thrones sa skomplikovalo. Herečka Sophie Turner sa totiž zranila. Nakrúcanie je pozastavené!
Ako informuje Page Six, herečka Sophie Turner si počas práce na očakávanom projekte zo štúdia Amazon MGM Studios privodila zranenie, ktoré produkciu úplne zabrzdilo. Podľa dostupných informácií ide síce „len“ o menší úraz, no štáb musel okamžite zastaviť práce. „Tešíme sa, že sa čoskoro vrátime k natáčaniu,“ odkázal hovorca štúdia. Zdroje zo zákulisia však prezradili viac – Turner by sa mala na pľac vrátiť približne o dva týždne. Dovtedy budú členovia štábu pokračovať aspoň v prípravách.
Zdá sa, že nejde o úplne nečakaný problém. Herečka mala mať totiž už predtým problémy s chrbtom, ktoré sa počas náročného natáčania ešte zhoršili. „Sophie do toho dala všetko, ale extrémna fyzická záťaž pri úlohe Lary Croft ju jednoducho vyčerpala,“ uviedol zdroj. A nie je sa čo čudovať – príprava na akčnú hrdinku bola poriadne tvrdá. Sama Turner priznala, že trénovala mesiace vkuse. „Cvičili sme osem hodín denne, päť dní v týždni,“ povedala v relácii The Julia Cunningham Show. Hviezda filmu X-Men: Dark Phoenix navyše priznala, že predtým vôbec necvičila, takže dostať sa do formy bolo pre ňu extrémne náročné.
Nový seriál podľa hry „Tomb Raider“ sleduje dobrodružnú Laru Croft, ktorú si diváci pamätajú najmä v podaní Angeliny Jolie či Alicie Vikander.