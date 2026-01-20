Sexi šortky sú späť, oblečie si ich táto herečka: Tromfne NOVÁ LARA CROFT Angelinu Jolie?

LOS ANGELES - Hollywood je v šoku! Ryšavá kráska z Game of Thrones sa mení na novú kráľovnú džungle. Herečka Sophie Turner, ktorú poznáme najmä ako Sansu Stark zo seriálu Hry o tróny, prichádza do ďalšieho spracovania Tomb Rider ako nová Lara Croft. Očakávania sú obrovské a porovnávaniu s ikonickou Angelinou Jolie sa nevyhne. Aké sú jej šance?
Prvý oficiálny obrázok Sophie Turner v ikonickom outfite – kratšie šortky, top bez rukávov, okuliare a dvojica pištolí v púzdrach okamžite rozdelil skalných fanúšikov. Niektorí ju oslavujú ako dokonalú výzvu klasickému videohrovému looku, iní sa jej úprave posmievajú.
Samotná herečka priznala, že príprava na novú seriálovú rolu nebola žiadna prechádzka ružovou záhradou – trénovala až 8 hodín denne, 5 dní v týždni, aby sa dostala do formy ikonickej dobrodružky. Počas tréningov dokonca odhalila nečakané zdravotné problémy s chrbtom, ktoré ju prinútili prekonať vlastné limity.
Sophie preberá legendárnu postavu, ktorú pred ňou stvárnili Angelina Jolie a Alicia Vikander vo veľkofilmoch, takže tlak je gigantický. Táto verzia je však prvá televízna adaptácia a sľubuje nový, nostalgicko-akčný štýl, ktorý má prilákať novú generáciu fanúšikov.
Mnoho priaznivcov Tomb Rider je presvečených, že jedinou pravou Larou Croft bola práve Angelina Jolie, ktorá ju stvárnila začiatkom nášho milénia. Hoci sa nové tváre Lary striedali či už vo filme alebo v hre, zatiaľ ju žiadna neprekonala. Podarí sa to novej obľúbenkyni Hollywoodu, Sopfie Turner? Seriál by mal byť uvedený až v roku 2027 alebo 2028. Dovtedy si budeme musieť počkať...
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%