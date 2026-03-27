Smutná správa: Zomrela legenda (†87) soft rocku!

LOS ANGELES - Vo veku 87 rokov zomrel americký spevák a skladateľ Darrell „Dash“ Crofts, známy najmä ako polovica dua Seals & Crofts. Preslávili sa hitmi ako „Summer Breeze“, „Diamond Girl“ či „Get Closer“.
Ako informuje Page Six, Crofts zomrel v stredu na zlyhanie srdca v nemocnici Heart Hospital of Austin v Texase. Informáciu potvrdila jeho dcéra Lua Crofts Faragher. Podľa jej slov mal dlhodobo zdravotné problémy so srdcom a posledný mesiac strávil v nemocnici.
Hudobnú kariéru odštartoval spolu s dlhoročným priateľom Jimom Sealsom, s ktorým sa poznal už zo strednej školy. Koncom 60. rokov vytvorili duo Seals & Crofts a rýchlo sa zaradili medzi najvýraznejšie mená soft rockovej scény. Ich hudba spájala prvky popu, country, folku aj jazzu a patrili k vlne mimoriadne úspešných „easy listening“ kapiel, akými boli napríklad America, Bread či Loggins and Messina.
Najväčšie úspechy zaznamenali v 70. rokoch. Skladby „Summer Breeze“, „Diamond Girl“ a „Get Closer“ sa dostali do prvej desiatky hitparád. Medzi ich ďalšie známe piesne patria „I’ll Play for You“, „Hummingbird“ či „We May Never Pass This Way (Again)“, ktorá sa stala obľúbenou napríklad aj v školských ročenkách.