Dobrá správa pre tisíce ľudí: Od júla stúpnu viaceré príspevky

BRATISLAVA - Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie sa od 1. júla tohto roka zvýšia. Od 1. januára 2027 vzrastie aj finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb. Vyplýva to z dvoch nariadení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktoré v stredu schválila vláda. Zmeny súvisia s rastom minimálnej mzdy, od ktorej sa príslušné príspevky odvíjajú.
Vyššie príspevky na opatrovanie
Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie bude od polovice tohto roka 6,81 eura. Pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa peňažný príspevok na opatrovanie zvýši na sumu čistej minimálnej mzdy na rok 2026, čo predstavuje 729 eur. Pri opatrovaní dvoch osôb s ťažkým zdravotným postihnutím bude mesačný príspevok 969 eur. Nariadenie bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v celkovej výške 30,2 milióna eur v roku 2026 a 20,3 milióna eur v roku 2027, vyčíslil rezort práce.
Druhým schváleným nariadením sa od začiatku budúceho roka zvyšujú finančné príspevky zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sociálnych služieb vo vybraných druhoch zariadení, ktoré poskytujú sociálnu službu pobytovou formou. Valorizačný mechanizmus je určený ako násobok mesačnej minimálnej mzdy, ktorá je v roku 2026 stanovená na úrovni 915 eur.
Nové sumy podľa odkázanosti
Pri I. stupni odkázanosti ide o 0,25-násobku (229 eur), pri II. stupni odkázanosti 0,5-násobku (458 eur), pri III. stupni odkázanosti 0,65-násobku (595 eur), pri IV. stupni odkázanosti 0,9-násobku (824 eur) a pri V. stupni odkázanosti 1,1-násobku minimálnej mzdy (1007 eur).
Nariadenie valorizuje aj výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie, ktorá bude na úrovni 0,5-násobku minimálnej mzdy v roku 2026. Predstavuje to sumu 458 eur na mesiac a 5496 eur ma rozpočtový rok. Schválená zmena bude mať podľa odhadu MPSVR negatívny vplyv na štátny rozpočet v celkovej výške 49,1 milióna eur v roku 2027.