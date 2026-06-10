Výsledky kontrol prekvapili: Na cestách prichytili 132 pirátov

TRNAVA - Policajti v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) odhalili počas celoslovenskej dopravno-bezpečnostnej akcie Rada(r) od vás celkovo 132 vodičov, ktorí prekročili maximálnu povolenú rýchlosť. Akcia sa uskutočnila v uplynulom týždni na 163 nehodových a rizikových úsekoch, na ktoré upozornila verejnosť prostredníctvom formulára. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.
Polícia sa počas dvoch dní prioritne zamerala na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti, pričom sledovali aj dodržiavanie ostatných pravidiel cestnej premávky.
Najviac priestupkov v súvislosti s prekročením rýchlosti zaznamenali dopravní policajti v okrese Trnava, kde odhalili 48 vodičov jazdiacich rýchlejšie, ako povoľujú predpisy. V okrese Senica zistili 33 prípadov, v okrese Dunajská Streda 17, diaľniční policajti odhalili 16 priestupkov, v okrese Skalica 13 a v okrese Galanta päť.
Okrem prekročenia rýchlosti zistili aj 73 ďalších porušení dopravných predpisov. Všetkých kontrolovaných vodičov podrobili dychovej skúške na alkohol. Výsledky boli vo všetkých prípadoch negatívne.