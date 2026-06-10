Smutný deň herečky zo Sľubu: Tak veľmi chýbaš...

BRATISLAVA - Aj dva roky po bolestivej strate milovaného otca zostáva jeho pamiatka v srdci Sone Norisovej živá. Herečka si smutné výročie pripomenula emotívnym odkazom na sociálnej sieti.
Strata rodiča patrí k najbolestivejším životným skúškam. Hoci čas dokáže zmierniť intenzitu smútku, prázdne miesto po milovanom človeku zostáva navždy. Svoje o tom vedia aj slovenské herečky Zuzana Norisová a Soňa Norisová, ktoré pred dvomi rokmi prišli o svojho milovaného otca. Jeho odchod niesli veľmi ťažko a Soňa sa v tom čase so svojimi pocitmi podelila aj na sociálnej sieti.
„Tacínku náš. Sme spolu navždy. Už ti je dobre. Ľúbim ťa. Nech ti je tam dobre. Lúčili sme sa vždy - “Tak zatál” Tak teda… Zatál…,“ napísala vtedy dojímavé slová. Spomienka na otca však ani po dvoch rokoch nevybledla. Naopak, zostáva živou súčasťou jej života a každodenných myšlienok. Hviezda seriálu Sľub si výročie jeho odchodu pripomenula emotívnym príspevkom, ktorým opäť ukázala, aké silné puto ich spájalo.
„2 roky, tak veľmi chýbaš, tacínku. Toľko ľudí na teba s láskou spomína. Posielam ti za dúhu tvojho obľúbeného Paula. Ľúbim ťa,” napísala ku jeho fotografii a svojimi slovami vyjadrila, že bolesť zo straty síce časom dostáva inú podobu, no láska a spomienky zostávajú navždy. Pod príspevkom sa krátko nato začali objavovať desiatky odkazov. Podporu herečke vyjadrili viaceré známe osobnosti zo slovenského šoubiznisu. Medzi komentujúcimi nechýbali herečky Monika Hilmerová, Eva Pavlíková a Karin Haydu, ako aj bývalá moderátorka Andy Timková.