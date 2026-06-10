DESIVÁ SMRŤ Ukrajinky v Chorvátsku: Mala spadnúť zo strechy, všetko je inak...Polícia zadržala možného VRAHA!

ZÁHREB – Polícia v hlavnom meste Chorvátska rieši obzvlášť závažný prípad smrti Ukrajinky, ktorá sa do metropoly nasťahovala po tom, ako Rusko zaútočilo na jej vlasť. Údajne mala spadnúť zo strechy, no vyšetrovanie priviedlo políciu na stopu možného vraha.
Polícia v Záhrebe rieši od soboty 6. júna prípad okolo nájdeného tela mladej Ukrajinky. Hlásenie prišlo v čase 16:35. Neznáma osoba uviedla, že zo strechy budovy na Trešnjevke na Zagorskej ulici spadla žena. Informuje o tom Dnevnik.
Najprv to vyzeralo ako samovražda
Po príchode na miesto činu zaistili policajti nehybné telo Ukrajinky (†46) s prechodným pobytom v Chorvátsku. Prvé informácie hovorili, že "spadla zo strechy zo zatiaľ neobjasnených príčin".
Budova bola obytným domom. V nej mala Ukrajinka bývať aj s ďalšou osobou, Ukrajincom (47), ktorý mal tiež vybavený prechodný pobyt v Chorvátsku. Polícia ho našla v podguráženom stave. Opísala ho, ako zúfalého. Počiatočné informácie nazančovali, že by mohlo ísť o samovraždu.
Prípad prevzala prokuratúra v Záhrebe, ktorá spustila vyšetrovanie. Telo previezli na úrad súdneho lekárstva. Viac informácií prezradí následná pitva.
V nedeľu 7. júna, druhý deň po tragickej udalosti, polícia zatkla spomínaného 47-ročného Ukrajinca pre podozrenie zo spáchania trestného činu vraždy.
Mali dieťa, susedia sú zhrození
Susedia sú šoku: "Je to hrozné. Všetci sme sa už dozvedeli, čo sa stalo, ale toto sme vôbec nečakali," povedal pre 24sata jeden z obyvateľov bytovky na to, že polícia zatkla partnera mŕtvej Ukrajinky.
"Tú ženu som poznal z videnia. Pred dvomi dňami ma slušne pozdravila. Len tak, nebol k tomu žiadny dôvod," hovorí čašníčka miestnej kaviarne, ktorú prevádzkujú na prízemí bytovky.
Ako sa neskôr zistilo, pár mal jedno dieťa. Z doterajších informácií sa vie len to, že je ešte maloleté. Po smrti matky a zadržaní otca zrejme skončí v detskom domove, prípadne si ho niekto osvojí.