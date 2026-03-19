Trpké priznanie krásnej herečky! Hollywood ju ničil, trpela v tichosti: Moment, kedy povedala dosť

LOS ANGELES - Herečka Kerry Washington, ktorú si svet pamätá najmä zo seriálu Škandál, otvorila jednu z najbolestivejších kapitol svojho života. V rozhovore pre podcast Call Her Daddy priznala, že za dokonalým imidžom sa roky skrýval boj s poruchami príjmu potravy a kontrolou vlastného tela.
Navonok dokonalá, sebavedomá a vždy upravená. A vnútri? Herečka Kerry Washington konečne prehovorila otvorene o tom, ako sa jej vzťah k jedlu postupne skomplikoval: „Jedlo pre mňa nebolo len jedlo. Bolo to niečo, čo som používala, aby som sa cítila lepšie… alebo aby som sa potrestala.“ Herečka priznala, že jej správanie nebolo vždy zdravé a že dlho trvalo, kým si uvedomila, že ide o problém. Najšokujúcejšie je, že o svojich problémoch dlho nikomu nehovorila. Sama naznačila, že bola expertkou na to, ako všetko zakryť a fungovať ďalej.
V podcaste povedala: „Bolo to niečo, čo som si nechávala pre seba. Navonok som fungovala, ale vnútri som bojovala.“ Presne to je podľa nej na poruchách príjmu potravy najzradnejšie. Človek môže pôsobiť úplne v poriadku, aj keď to tak nie je.
Kerry Washington otvorene priznala, že tlak prostredia zohral veľkú rolu. Boli to hollywoodske očakávania na vzhľad, neustále hodnotenie tela, potreba byť perfektná. „V tomto biznise máte pocit, že vaše telo nie je úplne vaše,“ priznala. Mala pocit, že jej telo je neustále hodnotené, že musí vyzerať určitým spôsobom, aby "zapadla".
Dnes je situácia iná. Kerry hovorí, že pracovala na sebe,vyhľadala pomoc a stále sa učí mať k sebe zdravší vzťah. „Musela som sa naučiť, že si zaslúžim starostlivosť – nielen výkon.“ Veľkú rolu zohralo aj materstvo. Kerry priznala, že práve deti ju prinútili prehodnotiť vlastné správanie. Uvedomila si, že nechce, aby jej deti videli nezdravý vzťah k telu a začala pracovať na tom, aby bola pre ne lepším vzorom.
Chcela byť zdravým príkladom, nie niekým, kto sa trápi v tichosti. „To, čo ma vlastne prinútilo vyhľadať pomoc s poruchou príjmu potravy, nebolo samotné jedlo, nebolo to správanie s jedlom – boli to samovražedné myšlienky.“ Naznačila, že rodina jej pomohla pochopiť, že si zaslúži starostlivosť, nie trestanie: „Zaslúžim si byť v poriadku“. Jedna z jej hlavných myšlienok z rozhovoru bola, že človek si musí dovoliť byť v poriadku – nielen navonok, ale aj vnútri.
Kerry Washington dnes ukazuje, že aj tie najúspešnejšie ženy môžu zápasiť samy so sebou. A jej priznanie má silný odkaz: dokonalosť je ilúzia – a najväčšia sila je priznať pravdu. Kerry odhalila pravdu, ktorú v Hollywoode poznajú mnohí, no málokto ju povie nahlas.
