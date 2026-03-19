Baywatch je späť! Unikli prvé zábery z natáčania: Toto majú byť nové herecké idoly?

LOS ANGELES - Kultový seriál Baywatch, ktorý v 90. rokoch definoval televíznu zábavu, sa vracia a podľa prvých záberov z natáčania pri Los Angeles pôjde o poriadne horúci comeback! Fanúšikovia sa môžu pripraviť na novú generáciu plavčíkov, moderný vizuál a návrat ikonickej atmosféry, ktorá preslávila mená ako Pamela Anderson či David Hasselhoff.
Z natáčania novej verzie seriálu Baywatch unikli prvé fotografie a majú všetko, čo fanúšikovia milujú! Nekonečné pieskové pláže Kalifornie, bežcov v ikonických červených plavkách, dramatické spomalené zábery pri vode, vyrysované telá a letnú energiu. Produkcia sa očividne snaží zachovať DNA pôvodného seriálu, no zároveň ho priblížiť dnešnému publiku.
Oficiálny finálny zoznam hercov zatiaľ nebol úplne potvrdený, no vieme, že tvorcovia hľadajú mix nových talentov a známych tvárí. Prebiehali rozsiahle castingy v USA, dôraz je kladený na diverzitu a moderný imidž plavčíkov. Objavujú sa špekulácie, že by sa mohli objaviť aj cameo úlohy pôvodných hviezd (napr. Pamely Anderson), čo by mohlo byť divácky atraktívne.
Nový Baywatch nebude len o behaní po pláži. Tvorcovia sľubujú viac akcie, dramatické záchrany, extrémne situácie na mori a moderné technológie. Viac emócií, osobné príbehy postáv, vzťahy v tíme, tlak zodpovednosti. A samozrejme… viac štýlu.
Pôvodný Baywatch bol fenomén. Sledovali ho stovky miliónov divákov po celom svete. Nová verzia má ambíciu zopakovať úspech, ale pre generáciu streamingu. A ak sa podarí spojiť nostalgiu s moderným štýlom, môže vzniknúť hit, ktorý opäť rozpáli obrazovky.
Predbežne je objednaných 12 epizód a premiéra je plánovaná pravdepodobne na jeseň 2026 v USA, a následne cez streamy celosvetovo. Casting je mix hercov, influencerov aj modeliek, aby seriál oslovil mladé publikum (Gen Z). Medzi menami, ktoré už sú potvrdené, nájdeme Stephena Amella, ktorý hrá dospelého Hobieho Buchannona (syn pôvodného Mitcha), Jessicu Belkin – tá hrá jeho dcéra Charlie Vale a David Chokachi, ktorý sa vracia ako Cody Madison.