Slávna herečka v šokujúcej róbe... Fuj, to je nechutné!

LOS ANGELES - Herečka Lisa Rinna šokovala na oscarovej párty extravagantnou róbou. No namiesto ovácií prišlo veľké sklamanie. Fuj, to je nechutné!
Herečka Lisa Rinna opäť dokázala, že miluje pozornosť – no tentoraz zašla podľa mnohých fanúšikov až príliš ďaleko. Na prestížnej oscarovej párty Eltona Johna sa objavila v outfite, ktorý okamžite vyvolal vlnu rozporuplných reakcií. Jej šaty od dizajnéra Christiana Cowana totiž neboli len obyčajným módnym kúskom.
Boli doslova pokryté vlasmi. Na ich výrobu sa použilo takmer 5 kilogramov vlasov, ktoré tvorili celý vzhľad róby od priliehavého vrchu až po dlhú vlečku. Zatiaľ čo dizajnér pre PageSix priznal, že chcel posunúť hranice módy a premeniť vlasy na šaty, verejnosť reagovala oveľa kritickejšie. Na sociálnych sieťach sa okamžite objavili komentáre označujúce outfit za „zvláštny“, „nepríjemný“ či dokonca „nechutný“.
Cowan vysvetlil, že ho fascinovala štruktúra a pohyb vlasov, ktoré podľa neho fungujú podobne ako látka. Na tvorbe sa podieľal veľký tím a celý projekt trval viac než 150 hodín. Napriek tomu sa zdá, že výsledok nie každého presvedčil. Zaujímavosťou je, že nejde o prvý prípad, keď sa na oscarovej párty objavili šaty inšpirované vlasmi. Minulý rok zaujala podobným konceptom aj Julia Fox. Otázkou však zostáva, či sa tento trend uchytí – alebo skončí skôr, než si naň verejnosť stihne zvyknúť.
