Megan Fox je stále kosť: FOTO Ak na párty, tak jedine v sexi bielizni s podväzkami!

LOS ANGELES - Hollywood si ešte ani nestihol vydýchnuť po Academy Awards a už sa hovorilo len o jednom mene: Megan Fox. Herečka totiž dorazila na exkluzívnu afterparty The Gold Party, ktorú každoročne organizujú Beyoncé a Jay-Z – a okamžite ukradla všetku pozornosť.
Megan Fox sa na verejnosti objavuje len zriedka. Najmä po narodení dcéry v roku 2025 sa držala skôr v úzadí. Práve preto jej príchod na jednu z najexkluzívnejších párty roka pôsobil ako veľký comeback moment. Podľa očitých svedkov si večer užívala naplno. Iišlo o typickú "girls night out", kde sa bavila, pózovala fotografom a nechýbala ani jej typická sebavedomá energia.
Svojim outfitom Megan Fox opäť posunula hranice provokácie. Na párty dorazila v čiernych mini šatách, inšpirovaných spodným prádlom. Nechýbala viditeľná čipkovaná podprsenka, podväzky a priesvitné pančuchy. Outfit doplnila vysokými platformovými podpätkami, pridala trblietavý choker a tmavé slnečné okuliare. Jej šaty navyše zvýraznili aj tetovania na rukách, čím outfit získal ešte drsnejší, rebelskejší vibe. Korunou celého looku boli rozstrapatené, mierne "messy" vlasy, lesklé pery v ružovom odtieni a výrazné oči v dymových tónoch.
Sociálne siete okamžite explodovali. Fanúšikovia jej návrat označili za: „najhorúcejší moment Oscarového víkendu“, „totálny comeback queen energy“. Niektorí dokonca tvrdia, že Megan zatienila aj mladšie hviezdy večera a ukázala, že stále patrí medzi najsexi ženy Hollywoodu.
Megan Fox však neprišla len provokovať. Jej účasť naznačuje, že sa opäť vracia do centra diania – po období materstva a útlmu sa zdá, že je pripravená znovu ovládnuť Hollywood, aj sociálne siete. Prišla ako sexsymbol, rebelka a žena, ktorá presne vie, ako rozvíriť vody Hollywoodu. A ak toto bol len začiatok jej návratu, máme sa ešte na čo tešiť.
