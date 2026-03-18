Meghan Markle padá na samé dno: Zruinovali ju maniere, urážlivosť a... aj toto hralo proti nej!

LOS ANGELES - Ešte nedávno to vyzeralo ako dokonalý obchod. Meghan Markle a princ Prince Harry podpísali obrovský kontrakt s Netflixom a Hollywood očakával lavínu hitov. A dnes? V zákulisí sa čoraz hlasnejšie hovorí o napätí, nenaplnených očakávaniach a pomaly miznúcej chémii.
Keď Meghan Markle a princ Prince Harry v roku 2020 podpísali multimiliónovú zmluvu s Netflixom, Hollywood zadržal dych. Malo ísť o začiatok novej éry. Silné príbehy, dokumenty a veľké projekty. O pár rokov neskôr sa však čoraz častejšie objavuje otázka, či to nebolo celé viac o silnom marketingu než realite.
Zmluva mala hodnotu približne 100 miliónov dolárov. A začiatok vyzeral sľubne. Dokument Harry & Meghan sa stal obrovským hitom a sledovanosť prekonala rekordy platformy. Lenže… to bol vrchol. Podľa informácií z prostredia, ktoré zhrnul aj magazín Variety, nebolo všetko také hladké, ako sa navonok zdalo. Rokovania o projektoch boli dlhé a náročné, jednotlivé nápady sa posudzovali opakovane, proces schvaľovania sa naťahoval. Výsledkom bola frustrácia na oboch stranách.
Podľa článku v magazíne Variety, sa objavovali aj napäté momenty počas pracovných stretnutí. Meghan mala byť pri diskusiách zamestnaná svojimi vlastnými názormi alebo prerušovaním, čo bolo interpretované ako ťažká komunikácia. V niektorých správach bolo naznačené, že mala náhle odchádzať zo Zoom meetingov, keď sa cítila „urazená“ alebo nezhodne s tým, ako stretnutie prebieha – jej tím tieto tvrdenia poprel a vysvetlil ich skôr osobnými problémami, ako napríklad starostlivosťou o rodinu.