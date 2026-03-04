Čierny obojok, pohľad, čo zabíja a NOHAVIČKY NIKDE: Dráždivé foto Megan Fox rok po pôrode

LOS ANGELES - Po viac než roku Instagramovej absencie sa Megan FOX, 39-ročná hollywoodska herečka známa nielen z Transformers, vrátila na svoj profil explozívnym spôsobom, ktorý rozvíril sociálne siete aj bulvárne médiá po celom svete. Takéto fotky by ste po roku materskej rozhodne nečakali!
Herečka Megan Fox, ktorú na Instagrame sleduje viac ako 20 miliónov fanúšikov, zverejnila sériu provokatívnych záberov z aktuálneho photoshootu po viac ako roku bez príspevkov. Fotky v gotickom, dráždivom outfite, s čiernym korzetom, vybíjaným obojkom, nadkolienkami, platformovými lodičkami a minimalistickým spodným prádlom, ak sa tak vôbec dá nazvať... sú niečo úplne iné, ako by ste čakali od 4-násobnej matky rok po pôrode!
A svojim temno-dramatickým popisom: „Práve vedomie, že všetko raz skončí, robí veci krajšími,” neostáva svojej povesti nič dlžná. Megan je jednoducho späť a je nažive, ako napísala k sériii ďalších dráždivých fotiek, uverejnených v príbehu. Všetko napovedá tomu, že jej sociálny "comeback" nie je náhoda, ale starostlivo načasovaná akcia. Čo bude nasledovať, ešte uvidíme, ale hladiny pokojných vôd okolo svojej osoby definitívne rozvírila.
Pod jej novým postom sa okamžite objavil hravý komentár od jej bývalého partnera, rappera Machine Gun Kellyho (Colsona Bakera), ktorý napísal: „Som nadšený, že mám tvoje číslo”. To hneď podnietilo špekulácie o možnom reštarte ich vzťahu, alebo aspoň o nebezpečne dobrodružnom flirtovaní. Pri tejto dvojici môžeme zrejme čakať čokoľvek...