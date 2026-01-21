52-ročná modelka provokovala na premiére filmu: Heidi, kde si zase nechala podprsenku?

LOS ANGELES - Kto by potreboval večerné šaty, keď môže zažiariť v priesvitnej blúzke? A to aj bez podprsenky! Na premiére dokumentárneho filmu o Paris Hilton sa to celebritami len tak hemžilo. Avšak len jedna jediná mohla zaujať v ležérnom kostýmčeku, ktorý veľký priestor fantázii nedával. Heidi Klum sa však nahoty nebojí!
V Los Angeles sa stretlo množstvo svetových celebrít na premiére dokumentárneho filmu Infinite Icon: A Visual Memoir, ktorý monitoruje život a kariéru Paris Hilton. Snímka sleduje Paris od jej detstva cez búrlivé roky, kedy ju verejnosť vnímala ako nikdy nespiacu Party girl, až po súčasnosť. Konečne sa z nej stala etablovaná umelkyňa, matka a podnikateľka, ktorá vie, čo chce.
Na červenom, teda vlastne ružovom koberci, však zaujala úplne iná dáma! Medzi hviezdami v krásnych róbach na seba všetku pozornosť strhla modelka Heidi Klum. Nahodila sa do priesvitnej blúzky, pod ktorú sa neobťažovala obliecť si podprsenku. Heidi má síce už 52 rokov, no rafinovanú nahotu miluje a svoje telo bez hanby často vystavuje na verejnosti.
Priesvitná blúza čiernej farby s premyslenými vreckami na prsiach zahalila len to najnevyhnutnejšie. Krásne vnady ikonickej blondínky sa úplne skryť nepodarilo. A zjavne o to ani nešlo! Outfit doplnila sukňou toho istého materiálu a nekonvenčný outfit bol na svete. Síce prišla vzdať hold Paris, no blesky fotografov si uchmatla pre seba...
